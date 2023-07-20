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رياضة

بعثة الاتحاد الإفريقي الخاصّة بـ “كان” 2027 تُنهي زيارتها إلى الجزائر

علي بهلولي
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بعثة الاتحاد الإفريقي الخاصّة بـ “كان” 2027 تُنهي زيارتها إلى الجزائر
ح.م

أنهت بعثة “الكاف” زيارتها إلى الجزائر، بعد أن اطّلعت على المنشآت الرياضية لِبلادنا.

وأوفدت “الكاف” مُمثّليها إلى الجزائر، ضمن إطار معالجة ملّف ترشّح بلادنا لِاحتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027.

وتكفّل بِاستقبال ومرافقة بعثة “الكاف”، كلّ من النائب الثاني لِرئيس اتحاد الكرة الجزائري جمال مربوط، والأمين العام منير دبيشي.

وامتدّت الزيارة في فترة ما بين الإثنين والأربعاء الماضيَين، حيث تفقّدت بعثة “الكاف” ملاعب براقي و”5 جويلية” والدويرة ووهران وقسنطينة وعنابة. فضلا عن مرافق ومنشآت أُخريَين.

وكان الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم قد لجأ في تاريخ سابق إلى تعيين شركة أجنبية، لِمُعاينة ملاعب ومراكز تدريب ومنشآت أخرى للبلدان المُترشّحة لِاحتضان “كان” 2027، بينها الجزائر.

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