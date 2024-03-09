بعثة “الفيفا” تتفقّد منشآت بِالعاصمة

تفقّدت بعثة الاتحاد الدولي لِكرة القدم، السبت، منشآت رياضية ومرافق سياحية بِالعاصمة.

وعاين موفدو “الفيفا” ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي، والمركز الفني الوطني لِسيدي موسى، وبعض فنادق العاصمة. وكانوا مرفوقين بِالأمين العام لِاتحاد الكرة الجزائري النذير بوزناد.

وتأتي هذه الزيارة، بعد تلك التي خُصّصت لِمدينة عنابة.

وتستعد العاصمة ومدينة عنابة لِاحتضان دورة دولية ودّية لِكرة القدم، ما بين الـ 18 والـ 26 من مارس الحالي تحت إشراف “الفيفا”. وتحضرها منتخبات الجزائر وجنوب إفريقيا وبوليفيا وأندورا.