بعثة “المولودية” تحط الرحال بلوبومباتشي تحسبا لمواجهة تي بي مازيمبي

حط وفد مولودية الجزائر الرحال، سهرة الجمعة، بلوبومباتشي بالكونغو الديموقراطية، تحسبا لمواجهة تي بي مازيمبي.

ويواجه فريق مولودية الجزائر مستضيفه مازيمبي، هذا الثلاثاء، في إطار الجولة الأولى من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وفضل فريق مولودية الجزائر التنقل في وقت مبكر إلى الكونغو الديمقراطية، من أجل التحضير جيدا للمباراة، والتكيف مع الظروف المناخية هناك.

وينتظر أنصار “المولودية” ردة فعل قوية من التشكيلة، في لقاء مازيمبي، خاصة بعد الهزيمة التي تكبدها الفريق في الداربي العاصمي أمام شباب بلوزداد.