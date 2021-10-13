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 بعثة تنظيم استفتاء الصحراء الغربية أمام مجلس الأمن

الشروق أونلاين
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 بعثة تنظيم استفتاء الصحراء الغربية أمام مجلس الأمن
مجلس الأمن

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا، الأربعاء، في نيويورك، حول تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، التي تنتهي في 31 أكتوبر الجاري.

وكان ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة سيدي محمد عمار، قد بحث مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية ورئيس بعثة (مينورسو) ألكسندر إيفانكو، بنيويورك، تطورات الوضع في الصحراء الغربية، والمستجدات في منطقة عمل البعثة.

وكتب سيدي محمد عمار في تغريدة له على صفحته الرسمية عبر تويتر” سُعدت كثيراً اليوم بلقاء السيد ألكسندر إيفانكو (من الاتحاد الروسي)، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية ورئيس بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في  الصحراء الغربية، الذي ناقشت معه الوضع وآخر التطورات في منطقة البعثة وعرضت آراء وموقف جبهة البوليساريو في هذا الصدد”.

وسبق لممثل جبهة البوليساريو في الأمم المتحدة, سيدي محمد عمار, أن أكد، أن سياسة العرقلة التي ينتهجها المغرب وتقاعس مجلس الأمن, منع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) من تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية.

وحسب الدبلوماسي الصحراوي, فإن القيود التي فرضها المغرب على بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “أضعفت بشكل خطير مصداقية البعثة وحيادها واستقلالها”.

كما أشار سيدي عمار إلى عدم قدرة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “كليا” على حماية المدنيين والمناضلين الصحراويين في الأراضي المحتلة, وهم الذين يتعرضون يوميا إلى ممارسات وحشية وغير إنسانية, في وقت منح مجلس الأمن الأممي لبعثات حفظ السلام تفويضات لمراقبة حقوق الإنسان.

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