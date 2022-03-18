بعثة “تورينغ كلوب” في دوالا لتحضير سفرية أنصار المنتخب الوطني

من أجل استقبالهم في أحسن الظروف

تعتزم شركة السياحة والأسفار “تورينغ كلوب”، إرسال بعثة خاصة إلى مدينة دوالا لتحضير عملية انتقال المناصرين لمؤازرة المنتخب الوطني في مباراته أمام الكاميرون المقررة يوم الجمعة القادم 25 مارس، وهذا من أجل تهيئة الأمور هناك ووضع المناصرين في أحسن الظروف الممكنة.

وصرح رضا عمار، مستشار الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسياحة: “من أجل وضع الأنصار الجزائريين في أحسن الظروف خلال إقامتهم القصيرة بمدينة دوالا، سنرسل فريقا مختصا في الرحلات الجماعية من شركة السياحة والأسفار الجزائر، لتهيئة تنقلهم واستقبالهم، والوقوف على جميع التفاصيل هناك”.

وأورد نفس المتحدث أن الشركة معتادة على تنظيم رحلات جماعية، سيما فيما يتعلق بالجماهير المشجعة للمنتخب الوطني خلال مختلف التظاهرات.

وأضاف “لقد سبق وأن نظمنا مثل هذه التنقلات الكبرى، على غرار مونديال 2010 بجنوب إفريقيا ومونديال 2014 بالبرازيل وكأس إفريقيا 2019 بمصر، نمتلك التجربة في مثل هذه الظروف”.

كما شرعت شركة السياحة والأسفار الجزائر، منذ يوم الأربعاء، في إرسال ملفات المناصرين إلى سفارة الكاميرون بالجزائر “بشكل تدريجي”، من أجل الحصول على تأشيرة دخول هذا البلد.

وقال أيضا “العملية تسير بشكل تدريجي وبسلاسة من أجل الحصول على التأشيرات قبل تنقل المناصرين إلى الكاميرون”.

وأورد رضا عمار أن التسجيلات “ما تزال متواصلة، شريطة تقديم المناصر إثبات تلقيه لقاح الحمى الصفراء قبل تاريخ 15 مارس، ونحن هنا في خدمة الأنصار الراغبين في التنقل إلى الكاميرون”.

ومعلوم أن السلطات العمومية أعلنت أن تاريخ 15 مارس هو آخر أجل لتلقي التطعيم ضد الحمى الصفراء، أي قبل عشرة أيام عن تاريخ التنقل إلى الكاميرون.

واختتم قائلا “نشتغل دون توقف وإلى ساعة متأخرة من الليل، وحتى الطواقم الطبية رافقتنا طوال العملية ولم تتوقف عن العمل إلى غاية انتهاء عملية التلقيح”.

وعرفت عملية اقتناء التذاكر الخاصة بنقل الأنصار إقبالا متزايدا للأنصار، على مختلف الوكالات التابعة للشركة عبر الوطن، بعد إعلان وزارة الشباب والرياضة، عن تخفيض سعر تذكرة من 80 ألف دج إلى 50 ألف دج، بكامل الأعباء: (ثمن التذكرة، ثمن التأشيرة، التأمين على السفر، كشف PCR أقل من 72ساعة، وجبة الطعام، التنقل من وإلى مطار دوالا، تذكرة دخول الملعب).

وانطلقت العملية منذ يوم الاحد الماضي عبر الوكالات 30 التابعة للشركة، وذلك بعدما أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالشروع في عملية بيع تذاكر الرحلات المخصصة، لنقل مناصري المنتخب الوطني إلى مدينة دوالا بـ “أسعار مدعمة” مع “توفير كل الإمكانات لإنجاح هذه العملية”.

ويشترط من الراغبين في التنقل إلى دوالا أن يكون سنهم يتجاوز 18 عاما، مرفقين بجواز السفر مدة صلاحيته أكثر من ستة 6 أشهر، والجواز الصحي الذي يثبت إجراء عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، فضلا عن اللقاح ضد الحمى الصفراء، وتناول دواء ضد الملاريا. علما أن “مصالح وزارة الصحة تتكفل بالجانب الصحي”، حيث انطلقت العملية الأحد الفارط إلى غاية يوم الثلاثاء.

وتجرى مباراة الذهاب يوم الجمعة 25 مارس الجاري بملعب “جابوما” بمدينة دوالا الكاميرونية على الساعة السادسة بتوقيت الجزائر فيما تلعب مواجهة الإياب يوم الثلاثاء 29 مارس بملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة على الساعة الثامنة والنصف مساء.