بعثة منتخب الخيول في المغرب تحسبا لجيبوتي

تنقلت بعثة منتخب بوركينافاسو سهرة الجمعة إلى المغرب، تحسبا للشروع في التربص التحضيري للمواجهة المزدوجة أمام جيبوتي، في إطار تصفيات مونديال قطر..

ويعسكر منافس “الخضر” على صدارة المجموعة، بمدينة مراكش المغربية، التي تربص بها الشهر الماضي، أين خاض مباراتي الجولتين الأولى والثانية من التصفيات، أمام كل من النيجر والجزائر.

وتنقل منتخب الخيول إلى المغرب على متن طائرة خاصة، وحط الرحال بفندق الخليج بمراكش، على أن يستهل تربصه الاثنين بالتحاق كل اللاعبين.

وسيجري اشبال كامو مالو تدريباتهم بملحق الملعب الكبير بمدينة مراكش، قبل خوض مباراة الجولة الثالثة أمام جيبوتي يوم 8 أكتوبر الجاري، فيما يلعب المواجهة الثانية أمام نفس المنافس يوم 11 أكتوبر.

ويهدف منتخب الخيول إلى حصد 6 نقاط في الجولتين المقبلتين، للإبقاء على حظوظه كاملة في تصدر المجموعة، وهو الذي يحتل حاليا المركز الأول مع “الخضر”، مع أفضلية في فارق الأهداف للمنتخب الوطني.