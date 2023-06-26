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رياضة

بعثة من “الفيفا” مُنتظرة بِالجزائر في جويلية

الشروق الرياضي
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بعثة من “الفيفا” مُنتظرة بِالجزائر في جويلية

صادق أعضاء الجمعية العامة العادية لِاتحاد الكرة الجزائري الإثنين بِالإجماع، على الحصيلتَين الأدبية والمالية لـ “الفاف”، نسخة 2022.

جاء ذلك على هامش انعقاد الجمعية العامة العادية لـ “الفاف”، بِمركز الجيش بِبني مسوس بِالعاصمة. تحت إشراف الرئيس جهيد زفيزف.

وحضر أشغال الجمعية 80 عضوا، بينهم 72 زميلا لهم يحقّ لهم التصويت.

في سياق آخر، صرّح جهيد زفيزف عقب نهاية الأشغال، بِأن ملفّ مطابقة لوائح “الفاف” لِقوانين الاتحاد الدولي لِكرة القدم أمر انْتُهي منه. وأضاف أن هيئته تنتظر ممثّلي “الفيفا” لِزيارة الجزائر في شهر جويلية المقبل، ومنح الضوء الأخضر بِترسيم لوائح “الفاف”.

وكانت “الفيفا” في تاريخ سابق قد طالبت اتحاد الكرة الجزائري بِحذف بعض المواد وإضافة مواد أخرى، حتى تنسجم مع لوائح هيئة زوريخ السويسرية.

ومعلوم أن عدم تطابق لوائح اتحاد الكرة لِأيّ بلد مع قوانين “الفيفا”، مُرادف لِمعاقبته بِإيقاف منتخباته الوطنية من خوض المنافسات الدولية، لدى كلّ الأصناف والجنسَين. والأمر ينطبق أيضا على الحكّام.

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