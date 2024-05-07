-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
مجلس الوزراء يوافق على مشاريع القوانين الأساسية لأسلاك قطاع الصحة
الجزائر

بعثة من باحثي وكبار مسؤولي وكالة “ناسا” في الجزائر

الشروق أونلاين
  • 331
  • 0
بعثة من باحثي وكبار مسؤولي وكالة “ناسا” في الجزائر
ح.م
جانب من الزيارة

زارت بعثة من باحثي وكبار مسؤولي وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” يوم الثلاثاء، مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر.

وحسب ما ذكره بيان للمركز، فقد جاءت هذه الزيارة “لبحث سبل التعاون وتطوير العلاقات بين الجانبين، في مجال علوم الأرض والفضاء”.

واستُقبل وفد “ناسا” أمس الإثنين، من طرف سفيرة الولايان المتحدة لدى الجزائر إليزابيث أوبين.

وقالت هذه الأخيرة عبر صفحتها في فيسبوك، إن الزائرين “سيناقشون بالجزائر مستقبل التعاون العالمي في مجال التغيّر المناخي”.

مقالات ذات صلة
الدين والجهاد توأمان وبيان أول نوفمبر مرجعية أبدية

الدين والجهاد توأمان وبيان أول نوفمبر مرجعية أبدية

جزائريون “يُبكّرون” في شراء الأضاحي..

جزائريون “يُبكّرون” في شراء الأضاحي..

مؤسّسة “شباب الجزائر” تغرس الفكر المُقاولاتي بين الطّلبة

مؤسّسة “شباب الجزائر” تغرس الفكر المُقاولاتي بين الطّلبة

يقتل زوج أمه لأنه حاول الاستيلاء على منحة والده المتوفى

يقتل زوج أمه لأنه حاول الاستيلاء على منحة والده المتوفى

الجزائريون أكثر المهاجرين تمسكا بالهوية الإسلامية

الجزائريون أكثر المهاجرين تمسكا بالهوية الإسلامية

التجديد للمتعاقدين الحاليين بعد حركة تحويلات الأساتذة

التجديد للمتعاقدين الحاليين بعد حركة تحويلات الأساتذة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد