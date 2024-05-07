بعثة من باحثي وكبار مسؤولي وكالة “ناسا” في الجزائر

زارت بعثة من باحثي وكبار مسؤولي وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” يوم الثلاثاء، مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر.

وحسب ما ذكره بيان للمركز، فقد جاءت هذه الزيارة “لبحث سبل التعاون وتطوير العلاقات بين الجانبين، في مجال علوم الأرض والفضاء”.

واستُقبل وفد “ناسا” أمس الإثنين، من طرف سفيرة الولايان المتحدة لدى الجزائر إليزابيث أوبين.

وقالت هذه الأخيرة عبر صفحتها في فيسبوك، إن الزائرين “سيناقشون بالجزائر مستقبل التعاون العالمي في مجال التغيّر المناخي”.