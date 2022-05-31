بعجي: أطراف تسعى لإفشال مبادرة الرئيس

دعا الأحزاب والجمعيات إلى رص الصفوف

اتهم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي، أطرافا لم يحددها بالسعي وراء إفشال مسعى الرئيس تبون في إحداث التغيير الشامل عبر حياكة مؤامرات ومناورات ضد الجزائر، مشيرا أن الافلان مع مبادرة لم الشمل وتقوية الجبهة الداخلية.

وأوضح بعجي في كلمة له، الثلاثاء، على هامش اليوم البرلماني الذي نظمته كتلته بالمجلس الشعبي الوطني، أن الجزائر ومنذ آخر انتخابات رئاسية عرفت إصلاحا عميقا مسّ كل القطاعات، أهمها العدالة والاقتصاد والحياة السياسية، مشيرا أن بلادنا تتعرض يوميا لمؤامرات ومناورات تستهدف استقرارها ووحدتها الوطنية، بما فيها مشروع الرئيس الماضي في إحداث التغيير ومحاربة الفساد بكل أشكاله، هذا الأخير الذي لم يسلم – حسبه- من العراقيل والصعوبات.

وحسب المسؤول الأول عن التشكيلة السياسية للأفلان، فإن حزبه مع مبادرة لم الشمل التي دعا لها الرئيس في عدة مناسبات والتي تهدف بالأساس إلى حماية وتقوية الجبهة الداخلية في البلاد، قائلا: “الجزائر تحتاج في هذا الظرف الذي يتميز بضغوط خارجية إلى رص الصفوف ووضع المجتمع خارج الصراعات الوهمية”، ليضيف في هذا السياق: “ندعو كل الفاعلين في الساحة السياسية إلى دعم مبادرة الرئيس وهو دور الأحزاب السياسية والتنظيمات الجمعوية في البلاد”.