بعجي: أنا الأمين العام للـ”أفلان” ولن أستقيل!

وصف معارضيه بـ"فلول" العهدة الخامسة

وصف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، معارضيه بـ”المشوشين” الذين يرغبون في استغلال المحليات المقبلة، لتمرير أقاربهم وأصدقائهم في قوائم الأفلان، مشيرا أن هؤلاء هم في الأصل “فلول” منظمي موقعة القاعة البيضاوية.

استغل أبو الفضل بعجي الندوة الصحفية التي عقدها، الثلاثاء، ليفتح النار على معارضيه المطالبين برأسه، من خلال التأكيد على أنه باق في منصب الأمين العام للحزب، ولن يحركه سوى القانون والشرعية، قائلا: “تحركات هؤلاء واضحة وضوح الشمس وهي لن تخيفني، لأن هدفهم هو استغلال المحليات للعودة لممارسات “الشكارة”، لأنهم متعودون على ذلك، فهم من مهندسي موقعة القاعة البيضاوية”.

وذهب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبعد من ذلك في اتهاماته، مؤكدا أن هؤلاء لا يملكون الصفة القانونية التي تجيز لهم استدعاء اللجنة المركزية، فهم يقول – بعجي- لا يملكون النصاب القانوني وكل ما لديهم من توقيعات هي في الأصل مزورة، مضيفا “القانون واضح ووزارة الداخلية تعلم بهذا، بأي منطق ينصب الفاشلون أنفسهم أوصياء على قيادة ناجحة تمكنت من تحقيق الريادة في أصعب المراحل التي شهدها الحزب”.

وردا على سؤال صحفي بخصوص مساندة رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، لمعارضيه، قال الأمين العام إنه لا يفضل إقحام مؤسسات الدولة في مشاكل داخلية تعوّد الحزب على خوضها، مشيرا أنه لا علم له بدعم الرجل الثاني في الدولة لهؤلاء.

بالمقابل، عاد المسؤول الأول عن الحزب، ليؤكد أن الأفلان سيحافظ على مكانته في المحليات المقبلة وسيحقق نتائج مبهرة شبيهة بتلك المحققة في التشريعيات الماضية، مشيرا أن ما يخيف بعض الجهات المتحالفة مع مناهضيه حاليا هو تحقيق الحزب لنتائج إيجابية في المحليات تفوق كل التوقعات.

وبخصوص التحضيرات الخاصة بهذا الحدث الانتخابي، قال بعجي إنه قرر تنصيب لجان الترشيحات على مستوى الولايات والبلديات، على أن يكون مسؤول الترشيحات “من خارج الولاية”، لضمان نزاهة العملية بشكل أكبر، مذكرا بتفاصيل التعليمة الأخيرة التي أصدرها والمتعلقة بمختلف ترتيبات سير عملية الترشيح.