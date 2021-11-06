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الجزائر
قال إن المراهنين على سقوطه مخطئون..

بعجي: الآفلان الوريث الشرعي للمقاومة الشعبية

الشروق أونلاين
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بعجي: الآفلان الوريث الشرعي للمقاومة الشعبية
أرشيف

قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي، إن المراهنين على سقوط الحزب مخطئون لأنه لا يزال قوة سياسية كبيرة في البلاد، كما أنه باق ويتمدد ولا يتبدد، لأنه وريث المقاومة الشعبية من زمن الأمير عبد القادر إلى سنوات الثورة التحريرية.

وأكد بعجي في تجمع نظمه في ورڤلة، أن الأفالان لن يدخل المتحف لأنه محمي من طرف الشعب، ومثلما انتصر في التشريعيات الماضية سوف يقول كلمته في محليات السابع والعشرين من نوفمبر الجاري.

وندد الأمين العام للأفالان بالعدوان المخزني الذي استهدف ثلاثة مواطنين جزائريين، مؤكدا ثقته في السلطات العليا في البلاد للرد على هذا الاعتداء الجبان الذي تم التخطيط له من طرف الكيان الصهيوني وخادمه المطيع المخزن المغربي.

وذكر بعجي أن الأفالان دخل الانتخابات المحلية ببرنامج يوفر الحلول والاقتراحات للمشاكل المطروحة لاسيما فيما يتعلق بارتفاع الأسعار، مشيرا في السياق إلى أزمة الزيادة المسجلة في مادة البطاطا التي قال إنها لا تتعلق بالإنتاج بل المشكل سببه الاحتكار والمضاربة.

ودعا المتحدث السلطات إلى بعث الشراكة الجزائرية الألمانية في مجال الطاقة البديلة، خاصة أن ورڤلة تملك إمكانيات ضخمة تسمح لها بإضاءة الجزائر وأوروبا كلها، واتهم بعجي في سياق حديثه عن مشروع الشراكة الاستراتيجية الجزائرية الألمانية، لوبيات عميلة لفرنسا عملت على عرقلة هذا المشروع.

س.ع

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