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الجزائر
رفض اللجوء إلى أي مرحلة انتقالية

بعجي: الأفلان أصلح نفسه وغيّر سياسته

الشروق أونلاين
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بعجي: الأفلان أصلح نفسه وغيّر سياسته
أرشيف

اعتبر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، أن الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة التي تكفل للشعب الجزائري ممارسة سيادته والديمقراطية، معربا عن رفضه اللجوء لأي مرحلة انتقالية.

وأوضح بعجي، خلال تنشيطه تجمعا انتخابيا بمدينة البويرة، أن هدف حزبه من خلال المشاركة في هذا الاقتراع “الذي يشكل مرحلة حاسمة”، هو “أولا حماية الجزائر من أي انزلاق ومنحها مؤسسات قوية كفيلة بتمثيل الشعب بكل شرف”.

ودعا الجزائريين والجزائريات إلى “التعبير عن صوتهم يوم 12 جوان المقبل من خلال اختيار ممثليهم في البرلمان”.
كما كشف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عن مباشرة تشكيلته لإصلاحات على مستواها من أجل تشبيب صفوفها وتجديدها بهدف مواكبتها “للتحديات السياسية التي تنتظرها”. وأضاف أن حزبه “غير سياسته”، قائلا “إننا بصدد إرساء تغييرات، لكن علينا بالصبر من أجل ملاحظة هذا التغيير”.

ولفت إلى أن هدف مشاركة حزبه هو “إثراء المؤسسة التشريعية الجزائرية بكفاءات نظيفة ووطنية”. ودعا إلى ضرورة توفير “الاستقرار السياسي من أجل تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد”، مؤكدا في هذا الصدد أن “كل تطور اقتصادي واجتماعي يستدعيان استقرارا سياسيا ينعكس من خلال إرساء مؤسسات مستقرة من أجل تكريس الديمقراطية الحقة”.
ح. ح

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