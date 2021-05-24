بعجي: الأفلان يرفض لعب الأدوار الثانوية

قال إنه لن يقبل بالتنازل عن موقعه

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، أن حزبه “يرفض لعب الأدوار الثانوية” ويطمح إلى “الحفاظ على موقعه كأول قوة سياسية في البلاد”.

وفي خطابه الإثنين خلال لقاء شعبي بالمدية، صرح بعجي أن حزب جبهة التحرير الوطني “لن يقبل بالتنازل عن موقعه في الساحة السياسية ويرفض شغل الخطوط الخلفية والتخلي عن الريادة”، مشيرا إلى أن تشكيلته السياسية ستعمل على “الحفاظ على موقعها كأول قوة سياسية في البلاد”.

واعتبر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن مشاركة تشكيلته في تشريعيات 12 جوان القادم “هي فرصة للحفاظ على مكانة الحزب الذي هو ركيزة الصرح السياسي” والذي “سيبقى دائما حامي الجمهورية” حسب ما جاء في خطابه أمام إطارات ومناضلي الحزب.

وذكر أن حزب جبهة التحرير الوطني سيعمل من خلال مشاركته في الاقتراع المقبل على “إنجاح الموعد الانتخابي مع المساهمة، بعد ضمان فوزه، في بناء مؤسسات جديدة نابعة مباشرة من إرادة الشعب”.

كما أكد بعجي أن الديناميكية التي بثتها الإدارة الجديدة في الحزب ستعزز فرص هذا الأخير في التحصل على نتائج أحسن خلال الاقتراع المقبل، وفرض نفسه من جديد على الساحة السياسية الوطنية.

م. م