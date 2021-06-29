بعجي: الإقصاء الآلي لكل من ترشح خارج قوائم الحزب

في تعليمة جديدة للامين العام

قرر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، تحويل كل من ثبت عليه العمل العلني ضد قوائم الحزب على لجان الانضباط المختصة في جميع المستويات.

وجاء في بيان للحزب “طبقا لأحكام المادة 18 من القانون الأساسي للحزب وتبعا لمختلف التقارير الواردة من مختلف محافظات الوطن، والتي تم تسجيل من خلالها حالات الترشح خارج قوائم الحزب لعدد معتبر من المناضلين”.

وشدد “يتعين على مسؤولي الهيئات القاعدية -محافظات وقسمات- تبلغ قرارات الإقصاء الآلي لكل من ثبت ترشحه، على أن يتم تبلغ قرارات الإقصاء من طرف قيادة الحزب لفئة القياديين ومن يتولى مهام انتخابية وطنية وأعضاء مكاتب المحافظات ورؤساء المجالس الشعبية الولائية ممن وترشحوا خارج قوائم الحزب.

على أن يحال كل من ثبت عليه العمل العلني ضد قوائم الحزب على لجان الانضباط المختصة في جميع المستويات.