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الجزائر

بعجي: لم نقترح أي اسم لرئاسة الحكومة على رئيس الجمهورية

الشروق أونلاين
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بعجي: لم نقترح أي اسم لرئاسة الحكومة على رئيس الجمهورية

قال الأمين العام لجبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي، إن حزبه لم يقدم لرئيس الجمهورية اسما مقترحا لرئاسة الحكومة.

وقال بعجي، السبت، عقب لقائه برئيس الجمهورية في إطار المشاورات السياسية إن الأفالان لم يقدم أي اسم لتولي منصب رئاسة الحكومة، مضيفا أنه سيكون لحزبه أكبر عدد من الوزراء بما أنه يملك أكبر عدد من المقاعد في البرلمان.

وتحدث بعجي عن لقائه بالرئيس تبون حيث كشف أنه تباحث خلال اللقاء الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد وملف تشكيل الحكومة، وقال أنه قدما عرضا للرئيس تبون لدخول الحكومة المقبلة.

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