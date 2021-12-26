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الجزائر

بعجي لوفد من حماس: مواقف الجزائر من فلسطين لن تتغير أبدا

س.م
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بعجي لوفد من حماس: مواقف الجزائر من فلسطين لن تتغير أبدا
ح.م
جانب من اللقاء

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بعجي أبو الفضل، الأحد إنه أبلغ، وفدا عن حركة حماس الفلسطينية، إن مواقف الجزائر من القضية الفلسطينية لن تتغير أبدا.

وقال بعجي إن ذلك كان خلال استقباله  مسؤول الشؤون السياسية في الحركة سامي أبو زهري.

وشدد بعجي عبر صفحته على فايسبوك معلقا على اللقاء، “مواقفنا بالأمس هي نفسها اليوم و لن تتغير غدا .. وهي من مواقف الدولة الجزائرية سلطة و شعبا التي جدد معانيها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أين ستبقى فلسطين قضيتنا المركزية و بوصلة لأحرار“.

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