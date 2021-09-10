 بعجي يتحدى معارضيه بكلمة من مكتبه بعد اقتحامه (فيديو)

ظهر الأمين العام لجبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي، في فيديو من داخل مكتبه ساعات بعد اقتحامه من طرف أعضاء من اللجنة المركزية متحديا معارضيه.

وقال بعجي في الفيديو إنه “يتواجد في مكتبه بمقر الحزب بحيدرة ويمارس عمله بشكل عادي ويقوم بالتحضير للموعد الانتخابي القادم”.

ووصف بعجي في الفيديو المنشور على صفحة حزب جبهة التحرير الوطني الرسمية عبر فيسبوك ما قام به مقتحمو مكتبه بالعمل غير الأخلاقي.

وأضاف بعجي أن لجنة الانضباط قررت سابقا وبعد مداولات إقصاء عدد من أعضاء اللجنة المركزية وهم من قدموا رفقة من سماهم بعجي بالبلطجية وقاموا بالاعتداء على مقر الحزب.

وقال بعجي “إن المعتدين هم من كانوا أبطال موقعة الكادنة حيث قاموا وقتها بإغلاق مؤسسة دستورية في وجه المجاهد الراحل السعيد بوحجة”.

بعجي: لجأنا إلى العدالة بسبب الأعمال “البلطجية” التي شهدها مقر الآفلان

قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، إنه لجأ إلى العدالة من خلال تسجيل 3 دعاوى قضائية بعد اقتحام مقر الحزب من طرف من وصفهم بـ”البلطجية”.

وقال بعجي خلال ندوة صحافية نظمها، الخميس، إنه يستحيل أن يقوم إطارات وأعضاء من اللجنة المركزية بالأعمال “البلطجية” التي شهدها مقر حزب جبهة التحرير الوطني بحيدرة.

واتهم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بعض الأطراف بمنح الأموال لعدد من أشباه المناضلين وتحريضهم على تخريب مقر الحزب والقيام بأعمال تخريبية، الهدف منها التشويش على الحزب وزعزعته خلال الانتخابات المحلية المزمع تنظيمها شهر نوفمبر المقبل.

إلى ذلك تساءل بعجي عن سبب قيام هؤلاء الأشخاص باقتحام مقر الحزب في هذا الوقت بالتحديد، مشيرا إلى إن هؤلاء “عملاء” كما وصفهم، هدفهم تكسير الحزب لا أكثر ولا أقل.

ولم يتوانى أبو الفضل بعجي في اتهام أمين عام سابق بالوقوف وراء الأحداث التي شهدها مقر حزب جبهة التحرير الوطني صباح الخميس.

معارضو بعجي يقتحمون مقر حزب الأفالان ويعلنون شغور منصبه

وأعلنت هيئة التنسيق الوطنية لجبهة التحرير الوطني سحب الثقة من الأمين العام أبو الفضل بعجي وتجريده من صفة المناضل في صفوف الحزب.

وجاء في بيان لأعضاء اللجنة المركزية، الخميس، إعلان حالة شغور منصب الأمين العام للحزب.

كما أعلن أعضاء اللجنة المركزية أن هيئة التنسيق ستواصل تسيير الحزب إلى غاية عقد دورة اللجنة المركزية في أقرب وقت.

كما قام منسق الهيئة بدخول مكتب بعجي بحضور محضر قضائي.

معارضو بعجي يقتحمون مقر حزب جبهة التحرير الوطني

واقتحم أعضاء من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني مقر الحزب بحيدرة مطالبين برحيل الأمين العام أبو الفضل بعجي.

وشهد مقر حزب جبهة التحرير الوطني، الخميس، احتجاجا كبيرا من طرف عدد من أعضاء اللجنة المركزية الذين طالبوا برحيل أمينه العام أبو الفضل بعجي.

وكشف عضو اللجنة المركزية حسين صديقي في تصريح للشروق أونلاين، أن أكثر من 300 عضو لجنة مركزية داخل مقر الآفلان سيعقدون اجتماعا لعزل بعجي وتنصيب هيئة قيادية جماعية.

وأضاف المتحدث أن اقتحام المقر جاء بعد ان رفض بعجي استدعاء وعقد دورة استثنائية لانتخاب أمين عام.