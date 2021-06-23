بعجي يجري حركة جزئية في المجموعة البرلمانية للافلان بمجلس الأمة

أجرى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، حركة جزئية في تركيبة المجموعة البرلمانية للأفلان بمجلس الأمة.

وجاء في بيان للحزب عبر فصحته الرسمية على فايسبوك “إنهاء مهام وتعيينات في تركيبة المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بمجلس الأمة”.

وجاءت هذه الحركة بمقتضى القانون الأساسي لحزب جبهة التحرير الوطني، لا سيما المادة 40 منه، وكذا بمقتضى النظام الداخلي لحزب جبهة التحرير الوطني، لا سيما المادة 68 منه.

وقرر بعجي إنهاء مهام، حوباد بوحفص بصفته رئيسا للمجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بمجلس الأمة.

كما قام بتعيين محمد بوبطيمة رئيسا للمجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، وتعيين أحمد خرشي نائبا للرئيس، كما تم تعيين المكرطار اسماعيل مقررا.