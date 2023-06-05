بعجي يدعو نواب الأفلان للتنافس الشريف على الهياكل

خلال اجتماع للمجموعة البرلمانية للحزب

أشرف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، الاثنين، على اجتماع للمجموعة البرلمانية للحزب بالمجلس الشعبي الوطني، لتناول الجوانب ذات الصلة بعملية تجديد الهياكل بالهيئة التشريعية المذكورة، حسب ما أفاد به بيان للحزب.

وأكد بعجي بالمناسبة على ضرورة “التحلي بروح المسؤولية خلال انتخابات تجديد الهياكل بالمجلس بما يضمن أحسن تمثيل للحزب وتحقيق البروز السياسي على المستوى الوطني وإظهار القدرات التشريعية لعضو البرلمان والارتقاء في التأثير والتغيير”، مثل ما أشار إليه البيان.

وحث الأمين العام النواب على أن تكون الحملة الانتخابية لعملية تجديد الهياكل بالمجلس الشعبي الوطني “متميزة بمنافسة شريفة وتطبعها الأخلاقيات النضالية”، داعيا إياهم إلى “التحلي بالوحدة والتماسك في تمثيل الشعب وخدمة البلاد”.

كما جدد التأكيد أيضا على أهمية “التنسيق بين النواب وهياكل الحزب من خلال المداومات التي تم فتحها داخل الهياكل الحزبية لاستقبال المواطنين والإبقاء على التواصل الدائم معهم والاستماع إلى انشغالاتهم”.

وفي سياق ذي صلة، أبرز الأمين العام للحزب أهمية “مرافقة النواب لعملية تقديم الحصيلة السنوية للمجالس الشعبية البلدية، والتي شرع فيها الحزب منذ أسابيع، وذلك للوقوف على الإنجازات المحققة ورصد النقائص بكل شفافية”.