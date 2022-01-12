بعجي يرص صفوف الأفلان قبل انتخابات مجلس الأمة

وجه الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، تعليمات صارمة لمناضلي الحزب بالولايات، للوقوف وراء مرشح الحزب في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، مؤكدا على ضرورة العمل على قطع طريق أمام منافسيهم في هذه الاستحقاقات.

وحسب التعليمة التي وجهها بعجي لقواعده الولائية، على هامش اجتماع خصص للمشرفين على انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المزمع تنظيمها يوم 5 فيفري القادم، فإنه من الضروري حسب قيادة الحزب، أن يتم اعتماد انتخابات أولية شفافة تفضي لفوز مرشح يعتمد عليه في الانتخابات المقبلة، مضيفا في التعليمة ذاتها “أن الأمين العام للحزب ينأى بنفسه عن تزكية مرشح بعينه في هذه الانتخابات كي يحافظ على أحقية أي منتخب أفلاني في الجلوس على كرسي السيناتور”.

وطالب الأمين العام للحزب مناضلي الأفلان في الولايات، للالتفاف وراء مرشح الحزب في هذه الانتخابات بهدف تحقيق الفوز وقطع الطريق أمام منافسيهم في هذه الاستحقاقات بعيدا عن المصالح الشخصية والذاتية على حساب مصلحة الحزب.

ويأتي بالتزامن مع استمرار عملية الإقالات المتواصلة في صفوف رؤساء اللجان الانتقالية للحزب، حيث أنهى بعجي مهام رئيس اللجنة الانتقالية لمحافظة قالمة، خلة حسين، وعين مكانه محمد الصالح رئيسا للمحافظة بالولاية ذاتها، كما قرر الأمين العام للحزب حل محافظتي سور الغزلان والأخضرية وإلحاق قسماتهما بمحافظة البويرة، وهي التغييرات التي بررها المعني بالنتائج الضعيفة المحققة في المحليات الماضية.