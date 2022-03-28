بعجي يشيد بالدور التونسي في دعم الثورة الجزائرية

التقى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي مع الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي.

وحسب بيان للحزب، فقد تحدث الطرفان في لقائهما حول “العلاقة التاريخية التي جمعت جبهة التحرير الوطني مع اتحاد الشغل التونسي في خلال الثورة التحريرية”.

وقال بعجي بالمناسبة إنّ “تونس الشقيقة كانت قاعدة خلفية للثورة الجزائرية”. منوّها “بالدعم الذي قدّمه الاتحاد العام للشغل من أجل تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين”.

وأضاف بعجي أنّ “جودة العلاقات بين البلدين تترجمها الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية إلى تونس. والتي توّجت باتفاقيات هامّة، سترسم معالم طموحة للرقيّ بالعلاقات الثنائية”.