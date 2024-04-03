بعد”الهاتريك” الجديد.. رونالدو يحقق رقما غير مسبوق في مسيرته

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ناديه النصر للفوز على أبها بثمانية أهداف لصفر، ضمن الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين.

وأحرز رونالدو ثلاثة أهداف “هاتريك” في الدقائق 11 و21 و42، فيما تناوب على تسجيل الأهداف الخمسة الأخرى، ساديو ماني، عبد المجيد الصليهم، عبد الرحمن غريب، وعبد العزيز العليوة “هدفين”.

من الملعـب 🎧 نُقدم لكم هاتريك التاريخي رونالدو 🐐

بعدستنا الخاصـة 🤩 pic.twitter.com/OAYYeM7z4j — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 3, 2024

وحسب الموقع الرياضي “كووورة”، فإن رونالدو حقق رقما غير مسبوق في مسيرته، حيث أن هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيه النجم البرتغالي “الهاتريك” في مباراتين متتاليتين، بعد أن سجل ثلاثية في مباراة الطائي في الجولة الماضية .

We are not slowing down! 🚄 ⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/0RuSo4C86a — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 2, 2024

كما سجل رونالدو هدفين من أهدافه الثلاثة في شباك أبها من ضربتين ثابتتين، وهذه هي المرة الأولى أيضا التي يسجل فيها رونالدو هدفين من ضربتين ثابتتين في مباراة واحدة منذ العام 2011.

ورفع رونالدو رصيده إلى 29 هدفا في الدوري السعودي هذا الموسم ليعزز موقعه في صدارة هدافي المسابقة متقدما بفارق سبعة أهداف عن أقرب ملاحقيه مهاجم نادي الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

#كرستيانو_رونالدو #النصر_ابها #النصر_حديث_العالم كل الشكر والحب

للأسطورة #كريستيانو_رونالدو وما يقدمه في هذا السن من أهداف وجماليات كرة القدم.. لأنه الحقيقة الثابتة في هذا الدوري!! pic.twitter.com/fLjOzPnxmn — ‏ 𝐅𝐀𝐈𝐒𝐀L🇸🇦 (@Faisel1616) April 3, 2024



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فندق بسلوفينيا يعرض سرير رونالدو في مزاد علني

لم تتمكن الجماهير السلوفينية العاشقة لرونالدو من الالتقاء به والتقاط الصور التذكارية معه، في ظل ضيق الوقت ومغادرته للبلاد عقب انتهاء المباراة الودية، التي جمعت سلوفينيا والبرتغال.

وذكر موقع” 24ur” السلوفيني إن فندق “غراند بلازا” “Grand Plaza” الذي أقام به رونالدو رفقة بعثة البرتغال، قرّر استغلال عشق الجمهور السلوفيني الجنوني لرونالدو، للقيام بعمل خيري.

وأوضح الموقع أن الفندق قّرر عرض الفراش الذي كان ينام عليه كريستيانو في مزاد علني، معلنا: “بما أن هذا كان حدثا خاصا وفريدا إلى حد ما، فقد قررنا إعداد مفاجأة فريدة، يمكن للجميع المشاركة بها، في ظل عدم معرفتنا بمدى إمكانية زيارة رونالدو للبلد من جديد”.

وأضاف: “بالتعاون مع شركة “POP TV “الإعلامية، سنقيم مزادا خاصا على السرير الذي نام به رونالدو في فندقنا”.

وأشار إلى أن المزاد سيقام في نهاية شهر أفريل الجاري، على أن يبدأ بـ5 آلاف يورو، بينما سيتم التبرع بمبلغ البيع النهائي للجمعيات الخيرية.

كما قرر الفندق إتاحة الفرصة للجماهير كذلك لالتقاط الصور التذكارية في الغرفة التي أقام بها رونالدو، والتعرف على محتوياتها.