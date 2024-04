بعد”الهاتريك” الجديد.. رونالدو يحقق رقما غير مسبوق في مسيرته

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ناديه النصر للفوز على أبها بثمانية أهداف لصفر، ضمن الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين.

وأحرز رونالدو ثلاثة أهداف “هاتريك” في الدقائق 11 و21 و42، فيما تناوب على تسجيل الأهداف الخمسة الأخرى، ساديو ماني، عبد المجيد الصليهم، عبد الرحمن غريب، وعبد العزيز العليوة “هدفين”.

وحسب الموقع الرياضي “كووورة”، فإن رونالدو حقق رقما غير مسبوق في مسيرته، حيث أن هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيه النجم البرتغالي “الهاتريك” في مباراتين متتاليتين، بعد أن سجل ثلاثية في مباراة الطائي في الجولة الماضية .

We are not slowing down! 🚄 ⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/0RuSo4C86a

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 2, 2024