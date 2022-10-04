بعدما أثار جدلا واسعا.. داعية مصري يعتذر عن فتوى التصدق بالأزواج

قدّم داعية مصري اعتذرا بشأن تصريحات تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيها إن المرأة يمكنها أن “تتصدق بجزء من زوجها لامرأة أخرى”.

وتساءل الشيخ إسلام رضوان، الإمام بوزارة الأوقاف المصرية:” لماذا عندما تتزوج المرأة تستأثر بزوجها وتعتبره ملكية خاصة لها ولا يحق لأخرى أن تشاركها فيه؟” في حين أنه يمكنها أن ” تتصدق بزوجها ليتزوج من أخرى لحماية أسرة ثانية، مشيرا إلى أن لا يوجد مانع من هذا الأمر.

وتابع قائلا “لماذا لا تتقبل الزوجة أن يتزوج زوجها من أرملة ويكون مسؤولا عن أولادها الأيتام خاصة إذا كانت لا تملك مصدرا للرزق أو دخلا أو سكنا؟”، مؤكدا أنه “توجد سيدات يقمن بعرض الزواج على أزواجهن من أخريات”.

وقد أثارت هذه الفتوى الغربية ضجة وغضبا واسعين، خاصة بين فئة النساء، اللواتي اعتبرن مثل هذه الفتاوى تهدف إلى “الفرقعة الإعلامية” أكثر من التوجيه الديني، وخلق مناخ من الجدل بين الأزواج الذي قد ينتهي بالطلاق.

وقال الداعية إسلام رضوان، الإمام بوزارة الأوقاف المصرية في منشور له عبر صفحته على فيسبوك، اليوم: “أعتذر بشأن ما تم تداوله على صفحات التواصل والمنصات الإلكترونيةّ،عما صدر مني في حلقة برنامج “فيكم الخير” على قناة “تان” وتم فهمه خطأ ” مضيفا “لم أكن أقصد ما قيل حرفيا، وهذا اعتذار واجب لأننا تعلمنا ضرورة وأهمية الاعتذار عند الخطأ”، وفقا لموقع “المصري اليوم”.