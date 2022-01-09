بعدما أثار ضجة.. هكذا ردّت هيفاء وهبي على خبر زواجها من أمير سعودي؟
خرجت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن صمتها، وردّت بشأن الضجّة الحاصلة بعد تداول شائعة زواجها للمرة الثالثة من أمير سعودي.
وقالت وهبي في تصريحات إعلامية إن الكلام المتداول حول لقائها العابر قبل شهرين بأمير سعودي وزواجه منها في القاهرة قبل سفرها لباريس سخيف ولا أساس له من الصحة.
خبر زواج هيفاء وهبي من أمير سعودي يحدث بلبلةhttps://t.co/hgGpJnnpdG
— خبرني Khaberni (@khaberni) January 3, 2022
وكان مغردون قد تداولوا مؤخرا خبر زواجها من أمير ينتمي لعائلة سعود، بمهر قدره 180 ألف دولار، بعدما جمعتهما لقاءات في نفس فندق الإقامة بمصر.
اولى بشائر اعادة العلاقات اللبنانيه السعوديه زواج امير سعودي من الفنانه هيفاء وهبي بمهر قدره 180 الف دولار . يا بلاش !
— Ali Ibrahim El hajj Ali (@AliIbrahimElha1) January 5, 2022
وأكدت وهبي أنها تركز على عملها فقط خلال الفترة الحالية، حيث تواصل تصوير فيلمها الجديد الذي يحمل اسم “رمسيس باريس”، وهو اسم موقّت.
وبدأت تصوير مشاهد فيلمها الجديد في العاصمة الفرنسية، ووضع صنّاعه موعداً مبدئياً لعرضه في عيد الفطر المقبل، وينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية، وتدور قصته حول قضية سرقة تقع في باريس.
ومن المقرر استكمال باقي المشاهد في القاهرة بعد أيام، ويشارك في بطولته مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد أسامة “أوس أوس”، محمود حافظ، ومحمد ثروت، ومن إخراج أحمد خالد موسى.
هيفاء وهبي تفاجيء جمهورها بصور جديدة من كواليس فيلمها الجديد@HaifaWehbe#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/UjhAspycb2
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 8, 2022
ونشر محمد ثروت صوراً من الفيلم الجديد في العاصمة الفرنسية، والتي جمعت هيفاء وهبي والمخرج ومحمد ثروت ومحمود حافظ ومحمد أسامة “أوس أوس” وحمدي الميرغنى ومصطفى خاطر.
وكانت وهبي قد قضت إجازتها في دبي وباريس، قبل انطلاق تصوير الفيلم، الذي بدأت التحضير له منذ نحو 3 أشهر.
الجميلة جداً في باريس ! 💙#هيفاء_وهبي pic.twitter.com/ylNI1hdIN4
— وعــد Haifa (@dody_mjk) January 7, 2022
وأحيت أخيراً، حفلات عدّة في القاهرة ودبي، وقبلهما في أميركا بحضور أبناء الجاليات العربية، وتستعد للتحضير لأغاني ألبومها الجديد، الذي يضم 3 أغنيات من ألحان أحمد البرازيلي.