بعدما أثار ضجة.. هكذا ردّت هيفاء وهبي على خبر زواجها من أمير سعودي؟

خرجت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن صمتها، وردّت بشأن الضجّة الحاصلة بعد تداول شائعة زواجها للمرة الثالثة من أمير سعودي.

وقالت وهبي في تصريحات إعلامية إن الكلام المتداول حول لقائها العابر قبل شهرين بأمير سعودي وزواجه منها في القاهرة قبل سفرها لباريس سخيف ولا أساس له من الصحة.

وكان مغردون قد تداولوا مؤخرا خبر زواجها من أمير ينتمي لعائلة سعود، بمهر قدره 180 ألف دولار، بعدما جمعتهما لقاءات في نفس فندق الإقامة بمصر.

وأكدت وهبي أنها تركز على عملها فقط خلال الفترة الحالية، حيث تواصل تصوير فيلمها الجديد الذي يحمل اسم “رمسيس باريس”، وهو اسم موقّت.

وبدأت تصوير مشاهد فيلمها الجديد في العاصمة الفرنسية، ووضع صنّاعه موعداً مبدئياً لعرضه في عيد الفطر المقبل، وينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية، وتدور قصته حول قضية سرقة تقع في باريس.

ومن المقرر استكمال باقي المشاهد في القاهرة بعد أيام، ويشارك في بطولته مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد أسامة “أوس أوس”، محمود حافظ، ومحمد ثروت، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

ونشر محمد ثروت صوراً من الفيلم الجديد في العاصمة الفرنسية، والتي جمعت هيفاء وهبي والمخرج ومحمد ثروت ومحمود حافظ ومحمد أسامة “أوس أوس” وحمدي الميرغنى ومصطفى خاطر.

وكانت وهبي قد قضت إجازتها في دبي وباريس، قبل انطلاق تصوير الفيلم، الذي بدأت التحضير له منذ نحو 3 أشهر.

وأحيت أخيراً، حفلات عدّة في القاهرة ودبي، وقبلهما في أميركا بحضور أبناء الجاليات العربية، وتستعد للتحضير لأغاني ألبومها الجديد، الذي يضم 3 أغنيات من ألحان أحمد البرازيلي.