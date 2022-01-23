بعدما أحدث جدلا واسعا.. أول أفلام نتفليكس بالعربية يصل إلى البرلمان المصري
وصل أول أفلام نتفليكس بالعربية إلى البرلمان المصري، بعدما أثار جدلا واسعا في العالم العربي بسبب تضمنه ألفاظا إباحية ومشاهد الشذوذ الجنسي.
وتقدم النائب في البرلمان المصري، مصطفى بكري، ببيان عاجل ضد فيلم “أصحاب ولا أعز”، الذي لعب بطولته فنانون مصريون، منهم منى زكي التي قامت بعرض مشهد جريء أثار سخط محبيها.
وقال النائب في تعليقه على الفيلم عبر مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة”: “هناك فارق كبير بين الحرية الشخصية التي لا يستطيع أحد أن يتدخل فيها، والفيلم الذي يشارك في إنتاجه منتج مصري، وهو محمد حفظي، صاحب فيلم “ريش”، الذي أظهر الفقر المدقع متجاهلا مبادرة حياة كريمة، وأيضا فيلم “اشتباك”، بعد ثورة 30 جوان، الذي أظهر في أحداثه تعاطفا كبيرا مع الجماعة الإرهابية”.
واتهم منصة “Netflix”، بأنها “أنتجت فيلما يوجه رسالة مفادها ضرب القيم والثوابت المجتمعية”.
وأضاف: “هذا ليس عملا إبداعيا فهو مأخوذ عن فيلم إيطالي تم تكراره 18 مرة..الفيلم يحوي 20 لفظا إباحيا..كيف يتم الدفاع عن المثلية الجنسية ونحن في مجتمع شرقي، والمثلية في ثقافتنا فجور وفسق. وتمت محاكمة الكثير بسبب المثلية”.
وأردف: “نفس المنصة دي قبل فترة، أنتجت فيلما في الأردن روج للمثلية بين الفتيات، وأثار ضجة كبيرة في الأردن.. عاوزين نعرف كيف نحمي أنفسنا وأسرنا بعيدا عن الحرية الشخصية”.
أول أفلام نتفليكس بالعربية يثير جدلا
أثار أول أفلام نتفليكس بالعربية جدلا واسعا بسبب احتوائه على مشاهد المثلية الجنسية والظهور الجريء للفنانة منى زكي، فضلا عن استعمال ألفاظ خارجة عن المألوف.
وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد أثار فيلم “أصحاب ولا أعز”، من إنتاج منصة نتفليكس للأفلام العربية، الجدل بسبب محتواه الجريء، بعد ساعات فقط على طرحه.
نتفليكس شايفين إن مافيش فروق ثقافية بين البشر، اللي عايش ف إمبابة بيبُص للكون زي اللي عايش ف مانهاتن وكمان بيشاركه نفس الهموم والأزمات الوجدانية والحياتية..دا غير إن منى زكي بقت بتعمل سينما غير نظيفة وبتقلع الأندروير كمان قدام الناس😄#اصحاب_ولا_اعز
— 𝔐𝔲𝔰𝔱𝔞𝔣𝔞 🌱 (@mab985) January 21, 2022
وتباينت ردود أفعال مشاهدي العمل بين مؤيدين للفكرة المأخوذة من الفيلم الإيطالي الشهير “Perfect Stranger”، الذي حقق رقما قياسيا في عدد مرات النسخ التي تم تقديمها حول العالم بإجمالي 18 نسخة حول العالم، وبين رافضين خاصة لتناوله موضوع المثلية الجنسية.
الي يقولون ان الاشياء الي بالفلم موجودة بواقعنا ليش ننكر طيب واذا فرضاً موجودة هو كل شيء لازم نناقشها بالدراما!
طيب معليش القذارة الي بالفلم هل بالنهاية عالجناها؟ ولا طبعناها وتعاملنا معاها بشكل عادي مثل ان الاب راضي ان بنته تنام مع واحد والشادُ ياحرام مضطهد ومسكين#اصحاب_ولا_اعز https://t.co/HbBPyCbazK
— lele (@LoLoLeLe971) January 21, 2022
و”أصحاب ولا أعز” أول فيلم عربي تنتجه نتفليكس، من بطولة منى زكي وإياد نصار وعادل كرم ونادين لبكي ودايموند عبود وجورج خباز، ومن إخراج وسام سميرة، في أول تجاربه الإخراجية.
#أصحاب_ولا_أعز النسخه العربية جزء من ظاهرة سينمائية عالمية من فلم ايطالي. ثم النسخة اليونانية ، من بعدها الأسباني والتركي… تمت إعادة انتاج Perfect Strangers اكثر من تسع مرات منذ عام 2016 – يقدر باولو جينوفيز ، الذي كتب وأخرج أول فيلم، أن 15 أو 16 إعادة إنتاج ستأتي في المجمل.
— Mahmoud Hajo 🇸🇩 (@mahmodhajo) January 21, 2022
وتدور أحدث “أصحاب ولا أعز” حول مجموعة من 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع.
وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد، بمن فيهم أقرب الأصدقاء.
#PerfectStrangers 🎬🇱🇧
The story of this Arabic remake isn’t new to me but it’s still highly entertaining, intriguing & intense. I was completely involved by the interesting conversations with its nice topics & implications. The cast is brilliant, with great superb performances. pic.twitter.com/CxejdOq7AU
— Abbas 🇱🇧 (@noir_arcenciel) January 21, 2022
وقام الممثل اللبناني فؤاد يمين بتمثيل شخصية مثلي جنسيا يخفي الأمر عن أصدقائه، وطالت الانتقادات أيضا بعض مشاهد الفيلم خاصة ألفاظه التي وصفها الكثيرون بالخارجة عن المألوف، ومشهد جريء للفنانة المصرية منى زكي التي تقوم في أحد المشاهد بخلع ملابسها أمام الكاميرا.
#اصحاب_ولا_اعز
إياد نصار ومني زكي لازم يتعدموا بعد الفيلم دا احنا عدينا مرحلة الفجر والله الي بيحصل دا مستحيل دا احنا داخلين على سواد اقسم بالله
— YosefElhindy (@ElhindyYosef) January 21, 2022
كتمثيل اياد نصار كان افضل واحد بيهم
اما مني زكي من كد ما مثلت الدور كلش مضبوط بدور الزوجة الي مو جذابة ف بسبب دورها واتقانهت لدورها راح تكرها وتشوف نادين مثلت افضل منها
اما كقصة ف لاتمت للواقع العربي بصلة واكو هواية الفاظ مقرفة واما خوضهم للمثلية صار شي مبتذل#أصحاب_ولا_أعز
— وسن الوردي (@wassannotsawsan) January 21, 2022