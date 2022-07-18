بعدما أسر القلوب بصورة.. شركة سعودية تهدي عمرة لوالدي الطفل “حذيفة”

أعلنت شركة سياحية سعودية عن منح عمرة شاملة التكاليف لوالدي الطفل حذيفة الذي أسر قلوب الكثيرين بصورة صنعت الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقام “حذيفة” البالغ من العمر 11 عاما، بلقطة إنسانية مليئة بالبراءة عندما نزع قميصه ووضعه على رأس شقيقه عبد الرحمن “توتي” صاحب الـ4 أعوام، ليحميه من أشعة الشمس الحارقة بأحد شوارع ورقلة المعروفة بدرجات الحرارة المرتفعة.

وجاء في منشور للشركة السعودية عبر حسابها على فيسبوك: “الحمد لله قام صباح اليوم المرشد مهيري إبراهيم بالاتصال بالعائلة التي منحت لها شركة حسين محمد حجازي أبو ثامر السعودية التكفل بعمرة كاملة المصاريف لوالدي الطفل حذيفة صاحب الصورة التي لاقت رواجا كبيرا في منصات التواصل الاجتماعي لبدء إجراءات تنقلهم إلى البقاع المقدسة في أولى رحلات وكالة رشاش لعمرة العام الهجري الجديد 1444 هـ “.

وأضاف: “استقبل المرشد بحفاوة من طرف والدي الطفل حذيفة وهما في أشد السرور والفرح بعدما تلقيا أغلى هذية لهما ألى وهي الذهاب الى أشرف البقاع”.

وضجت شبكات التواصل الاجتماعي شهر جوان 2022 بصورة حذيفة وأخيه، وانتقلت إلى خارج البلاد، وباتت حديث وسائل الإعلام المحلية والعربية.