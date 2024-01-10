بعدما أعلنت إصابتها به.. فيديو لمذيعة سي إن إن وهي تشكر السرطان!

قالت مذيعة شبكة سي إن إن سارة سيدنر إنها شكرت السرطان على اختياره لها، وذلك بعدما أعلنت إصابتها به على مستوى الثدي.

يشار إلى أن سيدنر في شهرها الثاني من العلاج الكيميائي، ومن المقرَّر أن تخضع لعلاج إشعاعي واستئصال الثدي المزدوج، وفق ما نقلته “فوكس نيوز” الأميركية.

وبحسب ما أوضحت المذيعة الشهيرة، البالغة 51 عاما، والتي ظهرت باكية في بث مباشر، فإنها وصلت إلى المرحلة الثالثة، داعية النساء إلى إجراء تصوير للثدي بالأشعة السينية سنوياً.

وقالت في فيديو نشرته عبر حسابها على إنستغرام: “اقتطع من وقتك ثانية فقط لتتذكر أسماء 8 نساء تحبّهم… ما عليك سوى عدّهم على أصابعك. إحصائياً، إحداهن ستصاب بسرطان الثدي، أو ربما تكون مصابة به بالفعل. أنا الواحدة من الثماني داخل مجموعة أصدقائي”.

وأضافت: “لم أمرض يوماً. أنا لا أدخّن، ونادراً ما أشرب الكحول. وليس لعائلتي تاريخ مرضي مع سرطان الثدي. مع ذلك، إنني في المرحلة الثالثة منه.. من الصعب قول ذلك”.

وتابعت: “إلى جميع أخواتي، أيا كان لون بشرتكن، من فضلكن، أجرينَ تصوير الثدي بالأشعة السينية كل عام. أجرينَ أيضاً الاختبارات الذاتية. حاوِلنَ رصد المرض في فترة مبكرة”، معربةً، وهي تبكي، عن مدى امتنانها لبقائها حيَّة.

كما وجهت شكرها لمرض السرطان لأنه سمح لها بتقدير الحياة، بالقول: “هذا شيء لم أتمكن من توقّع حدوثه. لقد شكرت السرطان لأنه اختارني. أتعلمون أنه بصرف النظر عن الجحيم حولنا، ما أزال أعشق الحياة بجنون. وجودي على قيدها أصبح له طعم مختلف”.

وأردفت: “أنا أكثر سعادة لأنني لا أركز على الأشياء الصغيرة الحمقاء التي كانت تزعجني من قبل. الآن، وفي كل يوم ألتقطُ فيه نَفَساً آخر، أستطيع الاحتفال بأنني لا أزال هنا معكم. أنا وزملائي وأصدقائي وعائلتي، نستطيع أن نحبّ، ونبكي، ونضحك، ونأمل. وهذا يا أصدقائي الأعزاء يكفي”.