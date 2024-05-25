بعدما خلعت زوجها الشهير.. فنانة سعودية تبكي بحرقة لهذا السبب! (فيديو)

أثارت الفنانة السعودية ريم عبدالله جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد ظهورها وهي تبكي على ابنها المحرومة من رؤيته بسبب خلعها لزوجها الشهير.

وقالت الفنانة خلال بودكاست “احكي مع مالك”، إنها كانت متزوجة من شخصية مشهورة، مشددة على وجوب عدم ذكر اسم الزوج، الذي قامت بخلعه بعدها، لتحرم من ابنها “سلطان”.

وأوضحت وهي تبكي بحرقة أنها محرومة من رؤية فلذة كبدها بسبب المشاكل مع طليقها، ومشددة على أنه لا يحق لمخلوق أن يحرم أما من ولدها.

وأضافت: “عندما تكون إنسان ناضج وتعرف تدير نفسك وتتحكم في أمورك وتقبل وترفض يصير لك كيان وتواجد، فعندما وصلت إلى هذه المرحلة شعرت أني قادرة أكمل حياتي ومسيرتي الفنية بنفسي”.

وتابعت: “الشريك حلو لكن هناك أسباب خاصة، وعندما قررت الانفصال كنت أعرف كيف أكمل طريقي وحياتي وأعرف أيش اللي يناسبني واللي ما يناسبني، لكن أقوله شكراً لأنه كان لي محرم ووجوده أنقذني من أشياء كثيرة”.

وأردفت: “أقول لابني الله يحفظك وأشوفك في مكان تستاهله ومكان يكون فيه عوض جميل.. ما أخاف يلومني في المستقبل هو هيفهم كل شيء، ولا أقبل أصلاً إنه ما يفهم إلا الحقيقة ما راح أزيف”.

ريم عبدالله تتأثر بالدموع اثناء حديثها عن ابنها: “الله يحفظك واشوفك في مكان تستاهله ويكون فيه عوض جميل” 🥺💔pic.twitter.com/5IIELmRsP9 — Gorgeous (@gorgeous4ew) May 23, 2024

في ذات السياق، أعرب نشطاء عن تضامنهم مع الفنانة المعروفة بحرصها على إبقاء حياتها بعيدة عن الإعلام، مؤكدين أن غريزة الأمومة دفعتها للكلام بعد تعرضها لأبشع انواع الإنتقام.