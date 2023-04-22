بعدما شكك في فضل العشر الأواخر.. دكتور تغذية مغربي يثير ضجة بشأن الحجاب!

أثار الدكتور المغربي محمد الفايد ضجة واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بتصريحاته حول الحجاب، أياما فقط من تشكيكيه في فضل العشر الأواخر من رمضان.

يظهر الدكتور المغربي، وهو أخصائي تغذية شهير، في مقطع فيديو يقول أن تغليف المرأة بالسواد ليس من الشرع في شيء، مؤكدا على المرأة أن تعلم من نفسها إن كان ما ترتديه هو الخمار الشرعي أم خمار الشيوخ.

وأوضح الدكتور المثير للجدل أنه لا يعترض على الحجاب في حد ذاته لأن زوجته ونساء كثرا من أقاربه محجبات ولكنه يحتكم بالقرآن وليس بكلام الشيوخ الذي عفى عنه الدهر حسبه، مستنكرا تغليف النساء بالثياب السوداء بحجة الإغراء.

هذا ودعا المرأة لإثبات وجودها وعدم التخفي خلف زوجها لأنها إنسان مثلها مثله، مشددا على ضرورة إعمال العقل وفهم القرآن واتباعه والاقتناع به، وليس الامتثال لأوامر شيخ من الشيوخ.

واستهجن نشطاء تجرؤ الفايد على الخوض في المواضيع الدينية وهو أخصائي في التغذية، حيث قال البعض إن عليه الاهتمام بالأعشاب ووصفات التسمين والترقيق وضبط السكري والضغط والابتعاد عن الفتوى لأن لديها أهلها من أهل الفقه.

وكان الدكتور المشتهر من خلال برنامج “نخل ورمان” الذي كان يُبثّ على قناة السادسة المغربية، وأيضا عبر محاضراته التي يقدمها بخصوص التغذية، قد أثار ضجة كبيرة بعد أن ادعى عدم وجود العشر الأوائل والعشر الأواخر من شهر رمضان.

وقال الفايد في إحدى حلقاته التي يقدمها عبر قناته على اليوتيوب، بأن جميع أيام شهر رمضان متطابقة، وأن العشر الأواخر ليست لها وجود.

وأضاف بطريقة ساخرة: “غير كيضحكو علينا”، ما أثار غضباً واستنكاراً واسع النطاق، وصل حد وصفه بالتشيطن.