بعدما قدمت ابنها على المسرح.. أنغام تتعرض لهجوم شرس من إعلاميين كويتين
تعرضت المطربة المصرية أنغام لهجوم شرس من قبل إعلاميين كويتين بعدما قدمت ابنها، نجل الموزع الموسيقي الكويتي فهد، في حفلها الأخير.
وفاجأت أنغام جمهورها في حفلها المقام، الجمعة، في الكويت بصعود نجلها عبد الرحمن على مسرح دار الأوبرا الكويتية لتقدمه للجمهور.
فيديو / الفنانة أنغام تُقدم أبنها عبدالرحمن لجمهورها على خشبة مسرح دار الأوبرا الكويتية خلال حفلتها المقامة الآن: حمني حتة من قلبي وقلبكم وهو ولدكم عايزاكم تعلموه اللهجة الكويتية.. باقيلو شهرين ويكمل 18 سنة ويستلم الجنسية الكويتية. pic.twitter.com/Ljk8kNUylU
— المجلس (@Almajlliss) September 29, 2023
وقالت أنغام: “عبد الرحمن فهد الشلبي.. كويتي الجنسية.. هو ولدكم.. ولازم يزور بلده وتعلموه اللهجة دي مسؤوليتكم”.
وهاجمت الإعلامية الكويتية فجر السعيد الفنانة المصرية وانتقدتها بشكل حاد، وقالت إنها لو كان بيدها لما منحت ابن أنغام الجنسية الكويتية.
كما هاجمت الإعلامية مي العيدان، المطربة أنغام على صفحتها على منصة إكس، وقالت: “متشكرين على الترند الذي صنعته بنجلك عبد الرحمن باشا فهد الشلبي، لأنه صنع الترند أكثر من حفلك”.
طب ياست انغام متشكرين على التريند اللي عملتيه ب ابنك عبدالرحمن باشا فهد الشليبي لان الصراحه عمل ترند اكثر من حفلتك عشان تعرفينا سيادتك ان انتي بتحبينا وعندنا ابن كويتي من حضرتك . .طبعا كويتي بالاسم و العصب فقط و التبعيه لكن هو مش عارف يتكلم كويتي نهائيا طبعا بكل… pic.twitter.com/RuLv4LzmPB
— مي العيدان (@mayal3eidan) September 30, 2023
يذكر أن عبد الرحمن البالغ 17 عاما هو ابن المطربة من زوجها السابق الموزع الموسيقي الكويتي فهد.. وقد ارتبط الثنائي لمدة 3 سنوات فقط وانفصلا عام 2007.
فيديو / الفنانة أنغام تُقدم أبنها عبدالرحمن لجمهورها على خشبة مسرح دار الأوبرا الكويتية خلال حفلتها المقامة الآن: حمني حتة من قلبي وقلبكم وهو ولدكم عايزاكم تعلموه اللهجة الكويتية.. باقيلو شهرين ويكمل 18 سنة ويستلم الجنسية الكويتية. pic.twitter.com/Ljk8kNUylU
— المجلس (@Almajlliss) September 29, 2023