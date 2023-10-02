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جواهر

بعدما قدمت ابنها على المسرح.. أنغام تتعرض لهجوم شرس من إعلاميين كويتين

جواهر الشروق
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بعدما قدمت ابنها على المسرح.. أنغام تتعرض لهجوم شرس من إعلاميين كويتين

تعرضت المطربة المصرية أنغام لهجوم شرس من قبل إعلاميين كويتين بعدما قدمت ابنها، نجل الموزع الموسيقي الكويتي فهد، في حفلها الأخير. 

وفاجأت أنغام جمهورها في حفلها المقام، الجمعة، في الكويت بصعود نجلها عبد الرحمن على مسرح دار الأوبرا الكويتية لتقدمه للجمهور.

وقالت أنغام: “عبد الرحمن فهد الشلبي.. كويتي الجنسية.. هو ولدكم.. ولازم يزور بلده وتعلموه اللهجة دي مسؤوليتكم”.

وهاجمت الإعلامية الكويتية فجر السعيد الفنانة المصرية وانتقدتها بشكل حاد، وقالت إنها لو كان بيدها لما منحت ابن أنغام الجنسية الكويتية.

كما هاجمت الإعلامية مي العيدان، المطربة أنغام على صفحتها على منصة إكس، وقالت: “متشكرين على الترند الذي صنعته بنجلك عبد الرحمن باشا فهد الشلبي، لأنه صنع الترند أكثر من حفلك”.

يذكر أن عبد الرحمن البالغ 17 عاما هو ابن المطربة من زوجها السابق الموزع الموسيقي الكويتي فهد.. وقد ارتبط الثنائي لمدة 3 سنوات فقط وانفصلا عام 2007.

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