بعدما كانت تساند إسرائيل.. زوجة نجم ريال مدريد تبكي على أطفال غزة!

احتفى نشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي بتغيير زوجة نجم ريال مدريد، فيديريكو فالفيردي، لموقفها الداعم لإسرائيل، وتأثرها بالمجازر الشنيعة المرتكبة في حق أطفال غزة.

ونشرت الصحفية الأرجنتينية، مينا بونينو، زوجة اللاعب الأوروغواياني فالفيردي عدة تدوينات داعمة للقضية الفلسطينية عبر ستوري حسابها على إنستغرام، بعد أيام قلائل من منشورات داعة لإسرائيل.

وأرجع نشطاء الفضل في تغيّر موقف بونينو إلى تأثير السوشيال ميديا، وتعليقات متابعيها العرب الذين أوضحوا لها حقيقة ما يجري في فلسطين وما يرتكب في حق المدنيين من مجازر باستعمال أسلحة محرمة دوليا.

وقالت زوجة اللاعب في أحد المنشورات التي تم تداولها على نطاق واسع: “أمر غير مقبول ما يحدث في غزة.. أين الإنسانية”.

وشاركت الصحفية الأرجنتينية، صورا ملتقطة من غزة وعبرت عن ألمها، وأرفقتها بتعليق: “هذا مصور فلسطيني يعمل ويساعد في الإنقاذ من القصف في غزة.. الصور صعبة للغاية ولكنها أيضاً حقيقة.. كل شيئ يؤلم”.

وأضافت: “أرفض مشاركة الصور أو المقاطع الأخرى التي يلتقطها هذا المصور ولكن إلى أي مدى تذهب الإنسانية؟ إنه أمر غير مقبول”.

يذكر أن زوجة فالفيردي تلقت العديد من الردود حينما وضعت منشورها الأول الداعم لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وبحثت عن حقيقة قتل أطفال فلسطينيين لتصطدم بحقيقة أنها تقف إلى جانب الجلاد تاركة الضحايا غارقين في برك دمائهم.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل إلى 2750 شهيدا و9700 مصاب، معظمهم من الأطفال والنساء.

وشنت مقاتلات الاحتلال غارات واسعة صباح الاثنين، على مناطق مختلفة وسط وجنوب القطاع ما أسفر عن استشهاد وجرح العشرات.

وقال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، حازم قاسم، إن الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من ألف طفل خلال عدوانه الوحشي على القطاع، مشددا على أن “الدول التي تدعم الاحتلال شريكة في قتل الأطفال والنساء والمدنيين”.

ووصف قاسم آلة الإبادة الإسرائيلية بأنها “سلوك نازي وجريمة حرب مكتملة الأركان، ما يستدعي موقفا واضحا من كل المؤسسات الدولية”.