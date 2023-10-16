بعدما كانت تساند إسرائيل.. زوجة نجم ريال مدريد تبكي على أطفال غزة!
احتفى نشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي بتغيير زوجة نجم ريال مدريد، فيديريكو فالفيردي، لموقفها الداعم لإسرائيل، وتأثرها بالمجازر الشنيعة المرتكبة في حق أطفال غزة.
ونشرت الصحفية الأرجنتينية، مينا بونينو، زوجة اللاعب الأوروغواياني فالفيردي عدة تدوينات داعمة للقضية الفلسطينية عبر ستوري حسابها على إنستغرام، بعد أيام قلائل من منشورات داعة لإسرائيل.
زوجة فالفيردي تدعم غـ ـزة🇵🇸❤️ pic.twitter.com/TncTCqf3er
— Insider Mix (@InsiderMix1) October 15, 2023
وأرجع نشطاء الفضل في تغيّر موقف بونينو إلى تأثير السوشيال ميديا، وتعليقات متابعيها العرب الذين أوضحوا لها حقيقة ما يجري في فلسطين وما يرتكب في حق المدنيين من مجازر باستعمال أسلحة محرمة دوليا.
زوجه فالفيردي قبل يومين كانت تدعم المحتل بعدها تراجعت عن موقفها وجالسه تدعم اطفال فلسطين pic.twitter.com/Zwz5HmQDTu
— سلطان (@_su6an) October 13, 2023
وقالت زوجة اللاعب في أحد المنشورات التي تم تداولها على نطاق واسع: “أمر غير مقبول ما يحدث في غزة.. أين الإنسانية”.
لاتستهين بتغريداتك وتأثير السوشال ميديا ..
زوجة فالفيردي لاعب ريال مدريد قبل (3) أيام كانت تدعم الكيان الصهيوني .. ولكن بعد معرفة الحقيقة من متابعينها العرب
اليوم تدعم فلسطين وكتبت: أمر غير مقبول ما يحدث في غزة، أين الأنسانية؟
ترجمو تغريداتكم اوضحوا الحقيقة الغائبة pic.twitter.com/uUKr718mQU
— احمد الميموني (@Ahmdalmaimoni) October 15, 2023
وشاركت الصحفية الأرجنتينية، صورا ملتقطة من غزة وعبرت عن ألمها، وأرفقتها بتعليق: “هذا مصور فلسطيني يعمل ويساعد في الإنقاذ من القصف في غزة.. الصور صعبة للغاية ولكنها أيضاً حقيقة.. كل شيئ يؤلم”.
وأضافت: “أرفض مشاركة الصور أو المقاطع الأخرى التي يلتقطها هذا المصور ولكن إلى أي مدى تذهب الإنسانية؟ إنه أمر غير مقبول”.
زوجة فالفيردي تدعم #فلسطين عبر IG.
هذا مصور فلسطيني يعمل ويساعد في الإنقاذ من القصف في غزة. الصور صعبة للغاية ولكنها أيضاً حقيقة. كل شيئ يؤلم.
أرفض مشاركة الصور أو المقاطع الأخرى التي يلتقطها هذا المصور ولكن إلى أي مدى تذهب الإنسانية؟ إنه أمر غير مقبول.#ريال_مدريد pic.twitter.com/UCPH58w1n6
— عالم فالفيردي 🇺🇾 (@fede15world) October 15, 2023
زوجة فالفيردي لاعب ريال مدريد كانت بصف الصهاينه بالبدايه لكنها قلبت وصارت بصف الفلسطينيين بعد سلسلة تعليقات استنكاريه من الأوروبيين والعرب
وشاركت صور المصور الفلسطيني عصفحتها
وعبرت عن ألمها
هذا دليل على أن الكلمات والمنشورات الموجهة للأوروبيين والعالم لها تأثير قوي وفعال pic.twitter.com/s4n9aeXBHu
— 🇸🇾 مُــهَــلْــهِــل 🇸🇾 (@muhalhil25syr) October 16, 2023
يذكر أن زوجة فالفيردي تلقت العديد من الردود حينما وضعت منشورها الأول الداعم لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وبحثت عن حقيقة قتل أطفال فلسطينيين لتصطدم بحقيقة أنها تقف إلى جانب الجلاد تاركة الضحايا غارقين في برك دمائهم.
زوجه فالفيردي تدعم المحتل
ونزلت الردود الهجوميه اللي جتها وش تبي يعني! pic.twitter.com/B2WZTV9kOd
— سلطان (@_su6an) October 11, 2023
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل إلى 2750 شهيدا و9700 مصاب، معظمهم من الأطفال والنساء.
وشنت مقاتلات الاحتلال غارات واسعة صباح الاثنين، على مناطق مختلفة وسط وجنوب القطاع ما أسفر عن استشهاد وجرح العشرات.
وقال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، حازم قاسم، إن الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من ألف طفل خلال عدوانه الوحشي على القطاع، مشددا على أن “الدول التي تدعم الاحتلال شريكة في قتل الأطفال والنساء والمدنيين”.
ووصف قاسم آلة الإبادة الإسرائيلية بأنها “سلوك نازي وجريمة حرب مكتملة الأركان، ما يستدعي موقفا واضحا من كل المؤسسات الدولية”.