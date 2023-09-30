بعدما هدّد بالانتحار.. نادي نيس يصدر بيانا بخصوص لاعبه

أصدر نادي نيس الفرنسي بيانا، أبدى من خلاله دعمه للاعبه ألكسيس بيكا بيكا، بعدما حاول الانتحار قفزا من فوق جسر على ارتفاع كبير.

وقال رئيس النادي جان بيير ريفير، بعد إنقاذ اللاعب: ” نشعر بالارتياح لأن كل شيء انتهى بشكل جيد بالنسبة لألكسيس. تم الاعتناء به”.

وأضاف البيان: “سنواصل احترام السرية الطبية، ونطلب من الجميع أن يفعلوا الشيء نفسه وأن يحترموا الخصوصية. نحن ندعمه وكذلك النادي بأكمله”.

انتهت اليوم قصة “بيكا” ومحاولة الانتحار على خير .. بعد أن أكد نيس أن كل شيء تحت السيطرة لكن من المتوقع أن يفتح تصرفه نقاشاً يلوح بالأفق في العامين الأخيرين يتعلق بهشاشة حالة اللاعبين المحترفين نفسياً .. وأن الضغوط الإعلامية والتنافسية التي يعيشونها تجعلهم فريسة سهلة لمشاكل… pic.twitter.com/3kAv0v9amS — محمد عواد (@mohammedawaad) September 29, 2023

وكشفت تقارير صحافية أن الفرنسي أليكسيس بيكا بيكا لاعب نيس، الفرنسي هدّد بالانتحار بعد صدمة عاطفية حدثت، بسبب انفصاله عن صديقته.

وأشار راديو مونت كارلو، الجمعة، إلى أن اللاعب وقف على جسر ماغنان بفرنسا، على ارتفاع 100 متر، وهدّد بالقفز.