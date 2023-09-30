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رياضة

بعدما هدّد بالانتحار.. نادي نيس يصدر بيانا بخصوص لاعبه

عمر سلامي
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بعدما هدّد بالانتحار.. نادي نيس يصدر بيانا بخصوص لاعبه
أرشيف
ألكسيس بيكا بيكا

أصدر نادي نيس الفرنسي بيانا، أبدى من خلاله دعمه للاعبه ألكسيس بيكا بيكا، بعدما حاول الانتحار قفزا من فوق جسر على ارتفاع كبير.

وقال رئيس النادي جان بيير ريفير، بعد إنقاذ اللاعب: ” نشعر بالارتياح لأن كل شيء انتهى بشكل جيد بالنسبة لألكسيس. تم الاعتناء به”.

وأضاف البيان: “سنواصل احترام السرية الطبية، ونطلب من الجميع أن يفعلوا الشيء نفسه وأن يحترموا الخصوصية. نحن ندعمه وكذلك النادي بأكمله”.

وكشفت تقارير صحافية أن الفرنسي أليكسيس بيكا بيكا لاعب نيس، الفرنسي هدّد بالانتحار بعد صدمة عاطفية حدثت، بسبب انفصاله عن صديقته.

وأشار راديو مونت كارلو، الجمعة، إلى أن اللاعب وقف على جسر ماغنان بفرنسا، على ارتفاع 100 متر، وهدّد بالقفز.

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