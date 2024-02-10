بعدما هزت قصتها العالم وتصدرت الترندات.. العثور على جثمان الطفلة هند

كشفت تقارير إخبارية عن استشهاد الطفلة هند رجب، صاحبة الست سنوات، التي هزت قصة اختفائها العالم وتصدرت الترندات لأيام متتالية.

وبحسب قناة الجزيرة مباشر فقد عُثر، صبيحة السبت، على جثمان الشهيدة الطفلة هند رجب، وستة من أقاربها (عم والدتها بشار حمادة وزوجته وأطفاله الأربعة)، بعد محاصرة المركبة التي كان تقلهم قبل 12 يومًا، في منطقة تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

وأعلن الهلال الأحمر في غزة العثور على مركبة الإسعاف التابعة له “مقصوفة” في منطقة تل الهوى واستشهاد الطاقم يوسف زينو وأحمد المدهون بعد فقد آثارهما أثناء مهمة إنقاذ الطفلة هند.

وقال الهلال الأحمر في بيان صباح اليوم إن الاحتلال تعمّد استهداف مركبة الإسعاف فور وصولها إلى الموقع حيث عُثر على مركبة الإسعاف على بعد أمتار من المركبة التي فيها هند، وذلك رغم الحصول على تنسيق مسبق للسماح بوصول مركبة الإسعاف إلى المكان لإنقاذ الطفلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن ذوي الشهيدة عثروا صباح اليوم على جثمانها وجثامين من كانوا في المركبة، التي حوصرت من قبل دبابات الاحتلال في محيط “دوار المالية” بحي تل الهوى.

ومع بداية شهر فيفري اجتاح هاشتاغ “أنقذوا هند” شبكات التواصل الاجتماعي، لتتصدر الطفلة الفلسطينية الترند منذ يومين، بسبب اختفائها الغامض عقب استهداف جيش الاحتلال للسيارة التي كانت تقلها رفقة أفراد من عائلتها.

وروت والدة الطفلة هند للجزيرة نت ملابسات الحادث الذي أسفر عن استشهاد قريبتها الطفلة ليان واختفاء ابنتها وطاقم فريق إسعاف تابع للهلال الأحمر الفلسطيني بعدما حاصرتهما قوات الاحتلال قرب محطة للمحروقات في غزة.

وقالت الوالدة لقناة الجزيرة إنها تركت ابنتها تذهب مع عائلة عمها المكونة من 6 أفراد في السيارة خوفا عليها من القصف، وأوضحت أنها كانت على اتصال مستمر مع الطفلتين للاطمئنان عليهما قبل أن يصلها نبأ استشهاد ليان وأفراد من العائلة.

وكشفت أنها حاولت -في اتصال هاتفي- تهدئة ليان التي أبلغتها أنها متعبة وخائفة جدا وتشعر بعطش شديد، موضحة أنه في اللحظة التي بدا فريق الهلال الأحمر يتحدث مع الطفلة ليان، قامت دبابة إسرائيلية بإطلاق النار على السيارة التي كانت تقل 7 أفراد.

ووثّق اتصال الهلال الأحمر بالطفلة ليان وهي تطلب المساعدة وتقول “نحن بحاجة لمساعدتكم.. إنهم يطلقون النار باتجاهنا.. نحن داخل السيارة والدبابة بالقرب منا”، ثم سمع أصوات إطلاق النار والصراخ، لينقطع الاتصال.

وأضافت الوالدة أن ابنتها هند أخبرتها -في اتصال هاتفي لاحق- أن ليان استشهدت وأنها لا تزال على قيد الحياة، وأكدت لها أنها مصابة في يدها وظهرها ورجلها.

ونشر الهلال الأحمر تسجيلا صوتيا للطفلة هند وهي تستنجدهم لأخذها وخوفها من الظلام، وبقائها معهم على الخط لأزيد من 3 ساعات تردد عبارة: “تعالوا خذوني”.

وجدد الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة الإعراب عن قلقه العميق إزاء استمرار فقدانه الاتصال بفريق الإنقاذ الذي توجه لإنقاذ الطفلة هند العالقة في سيارة استهدفها الاحتلال في مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد أفراد عائلتها.

وقالت الجمعية في منشور لها إن 42 ساعة مرت على الحادثة، وما زال مصير الطفلة وفريق الإنقاذ مجهولا حتى الساعة.