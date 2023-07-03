بعد أداء فريضة الحج.. شاب يأسر القلوب بدموعه لوداع مكة فهل سيعود؟

أسر شاب ليبي ذرف الدموع الحرى لفراق مكة بعد أداء فريضة الحج القلوب عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لينتشر بعدها خبر تكفل أحد المحسنين بعودته مرة أخرى.

ووثق شاب سعودي لحظات مؤثرة لحاج من جنسية ليبية، خلال وداع بيت الله الحرام في مكة المكرمة، بعد انتهاء مناسك الحج لهذا الموسم، الذي استقبلت السعودية فيه أزيد من مليوني حاج من 57 دولة، وفق أرقام وزير الحج والعمرة توفيق الربيع.

وظهر الحاج الليبي في المقطع الذي اجتاح الشبكات وحصد أزيد من 8 ملايين مشاهدة على تيك توك، وهو يمشي، ثم أجهش بالبكاء ولم يتمالك نفسه، حين سأله المصور عن شعوره في لحظة الوداع، ثم أجاب: “أريد أن أعود مجددًا”.

وأجابه السائل: “ستعود حتمًا، أنت وكل من يشبهك”، قبل أن ينهار الليبي ويحضنه ويجهش بالبكاء مجددًا فرحا بأداء الفريضة العظيمة وحزنا لوداع بيت الله.

وقال الحاج لاحقًا إنه لا يعلم ما أصابه حتى انهمرت دموعه، ثم حمد الله أنه تمكن من اصطحاب أمه إلى الحج، وقال إنه ينوي في السنة المقبلة اصطحاب أبيه.

ومازح الشاب السعودي الحاج قائلًا “إن شاء الله ألتقيك السنة المقبلة عند الجمرات حتى نضرب الشيطان سويًّا”.

يذكر أن ساحات الكعبة المشرفة امتلأت، السبت، بوفود الحجاج المغادرين بعد انتهائهم من أداء فريضة الحج، حيث تزاحموا لأداء طواف الوداع بعد رمي الجمرات.

ويعد موسم الحج هذا العام استثنائيًا مقارنة بالسنوات الماضية إذ شهد العام الماضي استضافة نحو 900 ألف حاج معظمهم من خارج المملكة، بينما اقتصر عدد الحجاج عام 2021 على 60 ألفًا فقط بسبب القيود التي فرضتها الجائحة. وفي عام 2019، أدى شعائر الحج 2,5 مليون مسلم من جميع أنحاء العالم.