بعد أزمة “مارسيلو”.. حسرة في ليون الفرنسي لرحيل بلعمري

التحق بنادي قطر القطري في صفقة مجانية

ثأر القدر للدولي الجزائري جمال الدين بلعمري، مدافع فريق ليون السابق، من النادي الفرنسي بشكل متأخر بعد أسابيع من رحيله عنه.

وكان مدافع “الخضر” انتقل مؤخرا إلى نادي قطر القطري في صفقة انتقال حر بعد تجربة صعبة مع ليون، قدم فيها عروضا قوية خلال الفرص القليلة التي منحت له، قبل أن يتم تفضيل البرازيلي مارسيلو عليه ووضعه على دكة البدلاء بشمل مستمر.

وأكدت تقارير صحفية فرنسية أن الجميع في ليون بات يتحسر على تضييع خدمات بلعمري بشكل مجاني، رغم أنه كان لاعبا مثاليا في الفريق، ويُقدم مستويات مميزة عندما يتم الاعتماد عليه.

وزادت تلك الحسرة بعد دخول النادي في أزمة مع مارسيلو، الذي حصل على مكان بلعمري في الأشهر الماضية، وتم تمديد عقده لسنوات قادمة، بينما تم وضع بطل كأس أفريقيا على قائمة اللاعبين المُسرحين، وتم دفعه للرحيل عن الفريق.

وأحدث المدافع البرازيلي أزمة كبيرا مع الطاقمين الفني والإداري، وذلك بعدما رفضه الامتثال لأوامر المدرب الهولندي بيتر بوش، كما دخل في صراع مباشر مع الجماهير، مما جعل الجميع يفتقد جمال بلعمري واحترافيته الكبيرة.

ولم يحدث مدافع “الخضر” أي مشكل بسيطة طيلة السنة التي قضاها مع ليون، رغم تعرضه لتهميش كبير، وظلم بعدم الاعتماد عليه بما يتناسب مع مكانته كلاعب دولي توج قبل وصوله إلى النادي الفرنسي بكأس أمم أفريقيا مع “الخضر”.

يذكر أن بلعمري من المتوقع أن يصبح من أبرز نجوم هذا الأخير في الموسم الجديد، والذي ضمن فيه مبكرا اللعب بصفة أساسية وهو ما سيمكنه من التواجد في أفضل لياقة ممكنة رفقة “الخضر”، خلال تصفيات كأس العالم 2022.