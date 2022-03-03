أفادت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية بأن منصة ترامب للتواصل الاجتماعي لا تزال غير قابلة للاستخدام، بعد أزيد من أسبوع على إطلاقها.

وقالت الصحيفة إنه تم إطلاق منصة truth social في 21 فيفري، وكانت أعلى اللائحة في متجر تطبيقات Apple.

وأضافت أنه تم منح الراغبين بتحميل التطبيق رقما على قائمة الانتظار حتى يتمكنوا من بدء النشر عليه، لكن بعد تسعة أيام، لا يزال العديد من المستخدمين ينتظرون.

واشتكت إحدى المستخدمات لتطبيق Truth من عدم فاعليته، حيث كتبت على “توتير”: “لقد أنشأت حسابي في غضون 5 دقائق من بدء البث المباشر.. قال بريدي الإلكتروني إن رقم قائمة الانتظار الخاصة بي كان 25021. لكن وبعد أسبوع هذا الرقم لم يتغير”.

وقالت مغردة أخرى: “قمت بتحميل تطبيق truth social بدافع الفضول الخالص، وقمت بالتسجيل والآن أشعر بالندم.. أخرجوني من قائمة الانتظار الغبية”.

منصة ترامب للتواصل الاجتماعي جاهزة وهذا موعد انطلاقها!

وكشفت تقارير إخبارية أمريكية، في 21 فيفري، أن منصة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للتواصل الاجتماعي، أصبحت جاهزة للتشغيل.

وجاء في التفاصيل أن منصة “تروث سوشل” ستنطلق تدريجيا هذا الأسبوع، وستكون جاهزة للتشغيل بشكل كامل بحلول مارس المقبل.

وقال ديفين نونيز رئيس “مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا” الشركة الأم للشبكة الجديدة، لتلفزيون “فوكس نيوز”: “سنبدأ بطرح التطبيق للأفراد على متجر آبل هذا الأسبوع”.

وأضاف البرلماني السابق الذي ترك الكونغرس في وقت سابق من هذا العام لترؤس مجموعة ترامب: “أعتقد أنه بحلول نهاية مارس، سنكون جاهزين للعمل بشكل كامل، على الأقل في الولايات المتحدة”.

ووضعت، الأحد، علامة “متوقع للإصدار في 21 فيفري” على التطبيق في متاجر تنزيل تطبيقات الأجهزة المحمولة، وهو يوم عطلة في الولايات المتحدة.

ووفق تقارير صحافية مختلفة، تمتلك المجموعة حوالى 1.25 مليار دولار للمنافسة في سوق الشبكات الاجتماعية المزدحمة.

بعد حظره على تويتر فيسبوك ويوتيوب.. ترامب يطلق شبكة جديدة للتواصل الاجتماعي

وكان ترامب قد أعلن عن إطلاق شبكة جديدة لللتواصل الاجتماعي، بعدما تم حظر جميع حساباته على تويتر، فيسبوك، ويوتيوب.

ونشرت مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا (TMTG)، فجر الخميس 21 أكتوبر 2021، بيانا جديدا، أكدت من خلاله أن الرئيس الأمريكي السابق قد أعلن إطلاقه شبكة جديدة.

وقال ترامب في البيان: “لقد أنشأت تروث سوشل ومجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا للوقوف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا”.

وأشار إلى أنّ منصّته الجديدة ستنطلق تجريبياً شهر نوفمبر المقبل، وستكون متاحة لمن تتم دعوتهم فقط، بينما العامّة فستفتح لهم في الربع الأول من العام 2022.

وأضاف: “نحن نعيش في عالم تتمتع فيه حركة طالبان بحضور كبير على تويتر، ومع ذلك تم إسكات رئيسكم الأمريكي المفضل، هذا غير مقبول”.

وكانت شبكات التواصل الاجتماعي الثلاث، فيسبوك، تويتر، ويوتيوب، قد فرضت حظراً على ترامب في أعقاب الهجوم الدموي الذي شنّه جمع من أنصاره على مبنى الكابيتول في السادس من جانفي في محاولة لمنع الكونغرس من المصادقة على فوز منافسه جو بايدن بالرئاسة.

وقبل حظره، كان لدى ترامب ما يقرب من 89 مليون متابع على تويتر و35 مليوناً على فيسبوك و24 مليوناً على إنستغرام.

ولطالما لجأ ترامب إلى تويتر للتواصل مع أنصاره، كما أنّ العديد من القرارات الأساسية التي اتّخذها حين كان رئيساً، والإقالات والتعيينات التي أجراها، كان يكشف عنها عبر هذه المنصّة.

ومنذ أشهر عدّة والرئيس السابق يعد أنصاره بإطلاق منصّته الخاصة للتواصل الاجتماعي.