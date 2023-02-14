بعد أزيد من 200 ساعة.. إنقاذ إمرأة من تحت الركام بتركيا

تم، الثلاثاء، إخراج سيدة ناجية من الزلزال بتركيا بعد بقائها تحت الأنقاض 204 ساعات.

وحسب وكالة الأناضول فقد تم إنقاذ سيدة أجنبية تدعى منى دعبول بعد 204 ساعات على مكوثها تحت الأنقاض الناجم عن الزلزال في مدينة أنطاكيا.

وعقب إخراجها من تحت أنقاض المبنى الواقع في أنطاكيا، تم نقل السيدة إلى المستشفى. يؤكد المصدر ذاته.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أكثر من 81 ألف مصاب نجوا من الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد فجر السادس من فبراير الجاري.

وأوضح أردوغان، في تصريح له، أن فرق الإغاثة تمكنت من إخراج أكثر من 8 آلاف شخص على قيد الحياة من تحت الأنقاض.

من جهتها، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، الثلاثاء، ارتفاع عدد وفيات الزلزال جنوبي البلاد إلى 31 ألفا و974 شخصا.

وأشارت “آفاد” في بيان إلى إجلاء نحو 196 ألف شخص متضرر من الزلزال من الولايات التي أصابتها الكارثة.