-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

بعد أسابيع من اختبارها.. “واتساب” يطلق ميزة جديدة

الشروق أونلاين
  • 435
  • 0
بعد أسابيع من اختبارها.. “واتساب” يطلق ميزة جديدة

أعلن تطبيق التراسل الفوري “واتساب” عن إطلاق ميزة جديدة بعد أسابيع من اختبارها تخص رسائل الفيديو القصيرة والمباشرة.

وأفادت وسائل إعلام دولية بأن الخاصية الجديدة يجري حاليا تعميمها على كل المستخدمين، مشيرة إلى أنها ستجعل “الدردشات” أفضل.

وذكرت “واتساب”، المملوكة لشركة “ميتا”، في منشور على مدونتها:

غيّرت الرسائل الصوتية في واتساب الطريقة التي يتواصل بها الأشخاص من خلال توفير طريقة سريعة وآمنة لمشاركة رسائلك بصوتك.

يسرنا انطلاقا من هذه الخاصية، طرح رسائل الفيديو الفورية الجديدة.

يمكنك الآن تسجيل مقاطع فيديو شخصية قصيرة ومشاركتها مباشرة في الدردشة.

وكل ما يحتاجه مستخدمو “WhatsApp” هو الضغط على زر “الرسائل الصوتية” مرة واحدة، ليتحول إلى “رسائل الفيديو القصيرة”.

بعدها، يمكن تسجيل المقطع لمدة لا تتجاوز الـ60 ثانية.

الفيديو، الذي يجري تسجيله، لا يمكن تعديله أو إعادة إرساله مرة أخرى، مما يجعله “حصريا” للمرسل إليه.

ويعتقد أن الميزة مستوحاة من التطبيق المنافس “سناب شات”.

مقالات ذات صلة
حاسي مسعود تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

حاسي مسعود تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

تُضاعف خطر النوبات القلبية القاتلة.. دراسة تحذر من موجات الحر

تُضاعف خطر النوبات القلبية القاتلة.. دراسة تحذر من موجات الحر

انتحار راكب يُجبر طائرة تركية على الهبوط اضطراريا في الجزائر

انتحار راكب يُجبر طائرة تركية على الهبوط اضطراريا في الجزائر

من صور تيسير القرآن الكريم..

من صور تيسير القرآن الكريم..

10 طرق للتخلص من العرق المفرط في فصل الصيف

10 طرق للتخلص من العرق المفرط في فصل الصيف

أصولُ المعاصي

أصولُ المعاصي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد