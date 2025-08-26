بعد أسابيع من الاتفاق مع واشنطن.. الصين مهددة برسوم جمركية خيالية

هدّد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الصين بفرض عقوبات ورسوم جمركية قد تصل الى 200%، بعد أسابيع قليلة من اتفاق البلدين على تحجيم نسبة الرسوم الجمركية المتبادلة.

وفي حديث للصحافة، طالب ترامب، حكومة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بضرورة تزويد واشنطن بمادة مغناطيس المعادن النادرة، وإلا سيفرض على بيكين رسوم جمركية قد تصل الى 200 من المائة.

وفي أعقاب الحرب التجارية التي أعلنها ترامب على بيكين، قامت الأخيرة، بفرض حظر على توريد مغناطيس المعادن النادرة مستغلة في ذلك سيطرتها العالمية في الإنتاج والمقدرة بنحو 90 % قبل أن تعود لتوريد هذه المادة بعد التفاهمات الأخيرة التي جمعت قادت البلدين.

وفي تصريح لترامب، قال: “نحن نهتم بشدة بعالم المغناطيس الآن، من منظور الأمن القومي فقط، لكن لدينا أمراً بالغ الأهمية، إنه قطع غيار الطائرات والعديد من طائرات بوينغ النفاثة”.

وأضاف ترامب أن الصين لديها 200 طائرة نفاثة غير قادرة على الطيران لأن الولايات المتحدة لم تزودها بقطع غيار بوينغ بسبب سياسات بكين المتعلقة بالمغناطيس، مستدركا حديثه بالقول، لقد “أرسلتُ لهم جميع القطع لتتمكن طائراتهم من الطيران. كان بإمكاني منعهم. لم أفعل ذلك بسبب علاقتي. وهم يطيرون بالفعل”.