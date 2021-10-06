بعد أستراليا.. باكستان تمنح تركيا امتياز تحديث غواصاتها بدل فرنسا

تلقت فرنسا ضربة جديدة بعد أيام من إلغاء أستراليا صفقة معها لصناعة غواصات تقليدية، فقد قررت باكستان منح امتيازات لتركيا لتحديث غواصاتها الفرنسية الصنع رغم تهديد باريس وتحذيرها من خطورة الإقدام على هذه الخطوة.
وكشف رئيس الصناعات الدفاعية التركي إسماعيل دمير، الثلاثاء، أن باكستان قررت منح بلاده امتياز لتحديث غواصاتها، الفرنسية الصنع، رغم تهديد باريس لإسلام آباد في وقت سابق بوقف الدعم لهذه الغواصات.
وقال دمير أنه أجرى محادثات مع مسؤولين باكستانيين وكشفوا تعرضهم لضغوط كبيرة من فرنسا بشأن صفقة تحديث الغواصات، إلا أنه رغم ذلك اختارت إسلام آباد أن تمنح امتياز تحديث غواصاتها إلى تركيا.
وفي وقت سابق اعتبرت فرنسا أن واشنطن وأستراليا وجهت لها “طعنة في الظهر” وأن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتخذ “قرارا مفاجئا” على طريقة “ترامب”، إثر الإعلان عن شراكة استراتيجية بين واشنطن وكانبيرا ولندن أدت إلى فسخ عقد ضخم وقع في 2016 لشراء أستراليا غواصات فرنسية، ما أدرى لخسارة فرنسا ما مقداره 90 مليار دولار أسترالي (56 مليار يورو).
ووصفت باريس مبادرة الشراكة الأمنية بين أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة التي تم بموجبها إلغاء صفقة الغواصات الفرنسية واستبدالها بصفقة غواصات نووية توفرها واشنطن ولندن لكانبيرا، بـ”طعنة أوكوس“.
كما قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لإذاعة “فرانس إنفو”، “إنها حقا طعنة في الظهر” مشيرا إلى أنه “غاضب جدا” ويشعر “بمرارة كبيرة”. مضيفا “أقمنا علاقة مبنية على الثقة مع أستراليا. وهذه الثقة تعرضت للخيانة”.
Rupture du “contrat du siècle” par l’Australie : “Ce n’est pas fini. Il va falloir donner des explications”, déclare Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères
ويقول خبراء إن الخيار الأسترالي بالتخلي عن صفقة الغواصات التقليدية الفرنسية ليس خياراً تكنولوجياً فحسب، إنما هو أيضاً خيار استراتيجي.
وكانت الحكومة الأسترالية أعلنت عن شراكة دفاعية ثلاثية تاريخية مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في منطقة المحيطين الهادئ والهندي وبموجب الاتفاق الثلاثي ستقوم واشنطن بتزويد كانبيرا بتكنولوجيا وقدرات تمكنها من نشر غواصات تعمل بالطاقة النووية.
وتملك أستراليا أسطولاً من الغواصات التقليدية ولكن عمر هذه التكنولوجيا بلغ 20 عاماً، ومنذ أكثر من عشر سنوات تعمل كانبيرا على تحديث أسطولها في مواجهة التطور العسكري الصيني السريع.
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التعليقات
2
ديدوش مراد
مات الشاه يا فرنسا بضاعتك اصبحت لا تباع ولا تشتري لا من طرف استراليا العظمي ولا من بريطانيا وولا سويسرا ولا امريكا ولا غيرها . اقتصادك سينهار قريبا وتعم المجاعة والفوضي فرنسا قريبا. لقد تخلي عن فرنسا كل العالم واصبحت بلا قيمة ولا فائدة لان الهند والبرازيل وكوريا الجنوبية واليابان والصين وروسيا واستراليا وسويسرا ستكون البدائل الافضل والاحسن لكل الدول فيما يخص التعاملات التجارية والشراكات . ننصح رئيس فرنسا بان ينتحر اشرف واكرم له من حيياة الذل والهوان والبؤس والفضائح التي تلاحقه (حادثة البيض وحادثة اللطم علي الوجه والفرينة وغيرها من الفضائح المجلجلة ).
0
مهبول
ها هي فرنسا محاصرةو من كل حدب وصوب من قبل دول اسلامية عدة . فمن توركيا الأوردوقانية ومنذ سنوات عدة الى الجزائر : استدعاء سفيرنا بفرنسا وغلق أجوائنا أمام طائراتها العسكرية ..... الى الباكستان وقضية اسناد تحديث غواصاتها الى توركيا بدلا من فرنسا والى مالي التي استدعت سفيرها ... وقريبا سوف تعيش فرنسا مجاعة لم تعرفها البشرية يوما لتعود بعدها الى جادة الصواب .