بعد أشهر عن حادثة الصفع.. ويل سميث يعتذر من كريس روك

نشر الفنان الأمريكي ويل سميث، الجمعة، مقطع فيديو عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، ناقش فيه صفع زميله كريس روك على خشبة المسرح في حفل توزيع جوائز الأوسكار في 28 مارس الماضي، وقدم اعتذاره.

ويبدأ الفيديو برسالة مكتوبة على الشاشة جاء فيها: “على مدار الأشهر القليلة الماضية، قمت بالتفكير كثيرا، وسألتم الكثير من الأسئلة التي أردت أن أجيب عليها”.

يدخل سميث بعد ذلك في إطار الفيديو، ويجلس على كرسي ويرد على عدد من الأسئلة، بدءًا من “لماذا لم تعتذر لكريس في خطاب قبول جائزة الأوسكار؟”.

ويجيب ويل سميث قائلا: “لقد شعرت بالضبابية في تلك اللحظة. كل شيء غامض”. وأضاف: “لقد حاولت التواصل مع كريس والرسالة التي تلقيتها هي أنه غير مستعد للتحدث وعندما يكون مستعدا سيتواصل معي”.

ووجه ويل سميث حديثه لكريس روك قائلا: “أنا أعتذر لك، سلوكي كان غير مقبول، وأنا هنا في أي وقت تكون فيه مستعدا للتحدث”، كما وجه اعتذاره لوالدة كريس وعائلته.

بعد حادثة الصفع.. ويل سميث يقرر الاستقالة من أكاديمية الأوسكار

ومطلع شهر أفريل 2022، أعلن الممثل الأمريكي ويل سميث، في بيان، أنه قرر الاستقالة من أكاديمية الأوسكار بعد صفعه الممثل كريس روك خلال احتفال توزيع الجوائز.

وكتب سميث في البيان الذي نشره عدد من وسائل الإعلام المتخصصة في هوليوود “أفعالي في الحفل الـ94 لتوزيع جوائز الأوسكار كانت صادمة ومؤلمة وغير مبررة”.

وأضاف الممثل البالغ من العمر الثالثة والخمسين “لائحة الأشخاص الذين جرحتهم طويلة وتشمل كريس وعائلته والكثير من أصدقائي وأحبائي الأعزاء، وجميع الذين كانوا حاضرين والجماهير العالمية في المنازل”.

وتابع “أستقيل من عضويتي في أكاديمية فنون السينما وعلومها وسأقبل أي عواقب يراها مجلس الإدارة مناسبة”.

وأردف سميث “خنت ثقة الأكاديمية. حرمت مرشحين آخرين وفائزين من فرصة الاحتفال بعملهم الاستثنائي. أنا محطم القلب”.

كان سميث اعتلى المسرح غاضبا لصفع روك بعيد إطلاق الأخير دعابة بشأن الرأس الحليق لزوجته جايدا سميث المصابة بداء الثعلبة.

وبدأت الأكاديمية الأربعاء النظر في “الإجراءات التأديبية الواجب اتخاذها” في حق سميث.

بالفيديو.. ويل سميث يصفع مقدّم حفل الأوسكار لهذا السبب!

ويوم 28 مارس 2022، فاجأ نجم هوليوود ويل سميث متابعي حفل توزيع جوائز الأوسكار مساء الأحد، بتصرّف غير متوقّع، عندما صعد إلى خشبة المسرح وقام بصفع مقدّم الحفل الممثل الكوميدي كريس روك.

وقد فعل سميث ذلك، حسب ما تناقلته وسائل إعلام دولية، لأنّ الكوميدي روك كان بصدد السخرية من رأس زوجته الأصلع بعد إصابتها بمرض يؤدي إلى تساقط الشعر.

روك شبّه شعر جادا بينكت زوجة سميث، برأس ديمي مور في فيلم G.I. Jane. وهو ما أزعج جادا وزوجها أيضا.

بعد ذلك، صعد ويل إلى خشبة المسرح وصفع كريس روك بقوة، فقال روك حسب ما نقلته قنوات التلفزيون : ” لقد صفعني ويل سميث..إنها مجرّد مزحة من فيلم G.I. Jane”.

سميث ردّ على كلام روك بالقول: “اترك اسم زوجتي بعيداً عن فمك اللعين”. قبل أن ينتهي الحفل بفوز ويل سميث بأوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم “كينغ ريتشارد”.