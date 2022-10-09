بعد أشهر من اعتداء عريسها عليها.. عروس الإسماعيلية تتعرض للضرب مجددا

تعرّضت الزوجة الشهيرة بـ “عروس الإسماعيلية” للضرب مجددا من قبل زوجها، بعد أشهر قليلة من واقعة اعتدائه عليها بالضرب في يوم زفافهما.

وبحسب ما أفادت صحف مصرية فقد حررت الزوجة محضرا رسميا بقسم شرطة ثان الإسماعيلية، ضد زوجها متهمة إياه بضربها ضربا مبرحا وإحداث بعض الإصابات في أماكن متفرقة بالجسم.

وقالت الزوجة إن الزوج قام باحتجازها 15 يوما في غرفة بمنزله، ومنع أهلها من رؤيتها أو الاطمئنان عليها والتواصل معها.

وقررت الأجهزة الأمنية استدعاء الزوج والاستماع لأقواله.

فيديو عريس يعتدي على عروسه بالضرب في الشارع يجتاح مواقع التواصل!

وفي شهر فيفري 2022 اجتاح فيديو لعريس يعتدي على عروسه بالضرب في الشارع، مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار جدلا واسعا قبل أن يتصالحا ويكملا مراسم الزفاف.

وكشف العروسان حقيقة ما حصل يوم زواجهما بعد أن أثارت قصتهما الرأي العام بمصر، حيث بين شريط فيديو اعتداء الزوج على زوجته بالضرب في الشارع إثر خروجها من مركز تجميل يوم الزفاف.

وفي لقاء مع “تلفزيون اليوم السابع”، قال العريس عبدالله أحمد (26 عاما) إنه “صدم من رد فعل الناس على مواقع التواصل الاجتماعي”، متابعا: “عندنا الموضوع دا عادي، وكمان هي بنت عمي قبل ما تكون مراتي”.

بينما ردت العروس مها محمد (24 عاما): “أنا بحب عبد الله ومش مغصوبة على الجوازة.. تعصبت على الميك أرتست وعلى كل الناس قبل المشكلة، وهو ما تسبب في تطور الشجار مع عريسها”.

ودافع العريس بشكل متكرر عن صفات الصعيدي بقوله: “إحنا لو سافرنا فرنسا ولا أمريكا الصعيدي هيفضل صعيدي”، متابعا: “مش ببص للشهرة ومش فارق معاية الناس على السوشيال ميديا”، كاشفا أنهما يحضران لقضاء شهر العسل في مدينة الجونة.

وقال العريس إنهما يعيشان قصة حب منذ 13عاما، لافتا إلى أنهما أولاد عم أشقاء و”متربين مع بعض وأي بيت مصري أو صعيدي فيه موضوع الشد والجذب، مصر كلها عارفة وضع الصعايدة”.

وظهر العريس في مقطع مصور آخر وهو يعتذر من زوجته ومن كل نساء مصر على الموقف الذي حصل وأثار استياء الرأي العام.

وبدأت القصة بتداول مقطع مصور يظهر عريسا من مدينة الإسماعيلية وهو ينهال بالضرب على عروسه أمام مركز تجميل نسائي، بشارع السطان حسين أمام المارة.

ووجه العريس لعروسه اللكمات والصفعات دون النظر إلى أي اعتبارات أخلاقية أو عائلية، وأصبح الفيديو ترند تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إدانة العريس.

من جهتها، كشفت الصحفية أميرة عبد الحكيم، مراسلة “البوابة نيوز” ومصورة فيديو عروس الإسماعيلية عن كواليس تصويرها الفيديو.

وقالت خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “النهار”، إنها كانت تتواجد فى منطقة السلطان حسين، وهي منطقة تجارية في منطقة الإسماعيلية وقت وقوع الحادثة.

وأضافت أنها سمعت أصوات مرتفعة لسيدة تصرخ واستغاثات، ليتفاجئ الجميع بسقوط عروسة على الأرض، وتابعت ” لقينا عروسة بتصوت ومرمية فى الشارع بفستانها وواحد بيشيلها ويحطها جوه العربية”.

وأوضحت الصحفية أنهم اعتقدوا في البداية أنه أغمي عليها، لكن اتضح بعد ذلك ضرب العريس لعروسته داخل السيارة وانهياله عليها بالشتائم وترديد عبارات “دي مراتي واللي هيتدخل هضربه”.

وأشارت أميرة عبدالحكيم إلى أنها تلقت تهديدات بسبب تصويرها الفيديو، وأن أهل العريس قالوا إن الفيديو مفبرك، وإنهم يعرفون أميرة عبدالحكيم وسيحاسبونها بطريقتهم.