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العالم

بعد أشهر من الشغور.. “شخصية اقتصادية” لعودة التمثيل الدبلوماسي لفرنسا في المغرب

الشروق أونلاين
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بعد أشهر من الشغور.. “شخصية اقتصادية” لعودة التمثيل الدبلوماسي لفرنسا في المغرب
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كريستوف لوكورتييه المرشح لسفارة فرنسا في المغرب

وقع اختيار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على مدير مؤسسة “بيزنس فرانس” كريستوف لوكورتييه، لتولي سفارة فرنسا في المغرب. بعد عدة أشهر من شغور المنصب، على إثر أزمة في العلاقات بين البلدين.

وحسب ما نشره موقع Africa Intelligence، يخطّط ماكرون لبعث العلاقات الدبلوماسية بين باريس والرباط، من بوابة الاقتصاد، من خلال تعيين لوكورتييه سفيرا لفرنسا هناك.

ومنذ سبتمبر 2017، يرأس لوكورتييه المرشّح لمنصب السفير الفرنسي في الرباط، مؤسسة “بيزنس فرانس”. وهي مؤسسة حكومية تتولى إدارة الاستثمارات الفرنسية في الخارج.

وأنهيت مهام السفيرة السابقة لفرنسا في المغرب هيلين لوغال، بشكل رسمي شهر  سبتمبر الماضي، وهو نفس الأمر بالنسبة للسفير المغربي السابق في باريس محمد بن شعبون.

واشتدّت الأزمة الدبلوماسية بين فرنسا والمغرب، منذ تشديد باريس لإجراءات منح تأشيرة دخول أراضيها على المواطنين المغاربة.

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