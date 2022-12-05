بعد أشهر من خسارة قضيتها أمام جوني ديب.. آمبر هيرد تطالب بمحاكمة جديدة 

طالبت الممثلة الأمريكية آمبر هيرد بمحاكمة جديدة بعد 6 أشهر من خسارتها في قضيتها أمام زوجها السابق جوني ديب.

وحسب ما نشره موقع ديلي ميل البريطاني، تقدمت هيرد، 36 عامًا، باستئنافها الشهر الماضى إلى محاكم فرجينيا، وقالت إن استبعاد بعض ملاحظات العلاج الخاصة بها، والتي أبلغت فيها عن تعرضها لسوء المعاملة من قبل جوني ديب، أدى إلى محاكمة غير عادلة، استبعد القاضى فرجينيا بيني أزكارات، المذكرات.

في جوان الماضي، مُنح جوني ديب، البالغ من العمر 56 عامًا، 10.35 مليون دولار فى حكم صدر بعد أن جادل فريقه القانوني بنجاح في أن افتتاحية هيرد في واشنطن بوست، التي اتهمت فيها زوجها السابق بالعنف المنزلى.

ولم تذكر هيرد اسم “ديب” علنًا فى الطلب، ولكن نظرًا لوضعها وسمعتها السيئة، كان من الواضح من كانت تشير إليها فيما يتعلق بتاريخها من التعرض للإيذاء المزعوم.

ويشار إلى أن النجم جونى ديب، أيضًا، سبق وقرر العودة لساحات المحاكم من جديد ومقاضاة آمبر هيرد من خلال قضية جديدة، وفقًا لما ذكره تقرير لموقع “deadline”، أكد فيه أن النجم سيستأنف ضد فوز آمبر هيرد الأخير بقضية تجاهه أكدت فيه أنها شهر بها وبالتالي فازت بتعويض قدره مليوني دولار، وهو الأمر الذى اعتبره مكتب المحاماة الخاص به معيبًا.

وذكر فى بيان أنه وبعد فوزه بقضية دعوى التشهير ضدها بات من المفترض إلغاء أى قضية سابقة رفعتها عليه، وبالتالى عدم حقها فى الفوز بأية قضية سبق ورفعتها عليه قبل فوزه بقضيتهما الشهيرة الذى فاز بها، وهو ما يؤكد أننا صرنا أمام فصل جديد من فصول الصراع بين الثنائي.