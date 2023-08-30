بعد أشهر من موتها الغامض.. الكشف عن سبب وفاة سباحة أمريكية

بعد أشهر من موتها الغامض، كشف تشريح جثة بطلة السباحة الأمريكية السابقة، جيمي كايل، أن وفاتها مرتبطة بمخدر الفنتانيل.

وبحسب ما أعلنت إدارة شرطة جزر فيرجن الأمريكية، الجمعة، فإن تقرير تشريح الجثة أدرج سبب وفاة كايل (42 عاما) على أنه “تسمم بالفنتانيل مع انتقال بعض من محتوى المعدة إلى الرئة”.

وتوفيت كايل في فيفري الماضي، في جزيرة سانت جون، حيث قالت الشرطة في ذلك الوقت إن صديقها، الذي لم يتم الكشف عن هويته، وجدها مغشي عليها على أرضية منزلهما بعد عودته من حانة بعد منتصف الليل بقليل.

ونقلها صديقها، وشخص آخر، إلى المستشفى حيث خضعت للإنعاش القلبي الرئوي، لكن ذلك لم يفلح، إذ كانت قد توفيت، بحسب ما نقلت شبكتا “سي أن أن و”سي بي أس” عن السلطات.

والفنتانيل مادة أفيونية اصطناعية بالكامل، تم تطويرها في الأصل كمخدر قوي للعمليات الجراحية، ويتم إعطاؤه أيضا لتخفيف الألم الشديد المرتبط بالأمراض المزمنة مثل السرطان، حيث أنه أقوى بما يصل إلى 100 مرة من المورفين، ولكن جرعة صغيرة فقط يمكن أن تكون مميتة.

وأدى مخدر الفنتانيل، المنتج بشكل غير مشروع، إلى زيادة عدد الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة في السنوات الأخيرة.

فازت كايل بالميدالية الذهبية في بطولة بان باسيفيك عام 1997 في الولايات المتحدة، وفقا للاتحاد الدولي للسباحة. كما فازت بالميدالية الفضية في نوفمبر 1998 في كأس العالم للسباحة في البرازيل في سباق 800 متر.