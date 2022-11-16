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بعد أغنية القمة العربية.. المازوني يعود من بوابة مونديال قطر

الشروق أونلاين
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بعد أغنية القمة العربية.. المازوني يعود من بوابة مونديال قطر
فيديو الأغنية
محمد المازوني

عاد المطرب الجزائري محمد المازوني للواجهة الفنية من بوابة المونديال، حيث أصدر أغنية جديدة وجه من خلالها تحية لدولة قطر بمناسبة احتضانها كأس العالم 2022.

وتداول نشطاء فيديو الأغنية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والتي يقول في مطلعها: “مبروك ألف مبروك يا قطر مبروك عليك.. العالم كلو حب يحضر وحب يجي ليك”.

وأكد المازوني من خلال كلمات الأغنية على أن الجزائر بالرغم من عدم مشاركتها في كأس العالم إلا أنها تدعم قطر التي شرفت العرب بحسن تنظيمها وجمال ملاعبها.

أغنية جديدة للمازوني حول القمة العربية تصنع الحدث عبر الشبكات

وفي شهر سبتمبر 2022 صنعت أغنية للفنان محمد المازوني حول القمة العربية، التي احتضنتها الجزائر شهر نوفمبر، الحدث عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ودشن المازوني عودته للساحة الفنية بالقول: ”بالمسك والعطور وباقات الزهور والحليب ودقلة نور نستقبل في المطار ضيوفنا“ ، وواصل كلماته متغنيا بالوحدة والمصير المشترك للشعوب العربية.

وتداول نشطاء مقطع الأغنية التي راجت عبر الشبكات، لافتين إلى أن الفنان يظهر فقط في المناسبات، ومعروف بتوجهه السياسي، إذ سبق وغنى لجميع الرؤساء الذين تعاقبوا على حكم الجزائر.

يذكر أن الفنان من مواليد عام 1940 وينحدر من ولاية تيزي وزو.

بدأ مشواره الغنائي في السبعينات واشتهر أيام الرئيس بومدين بالأغاني الوطنية وكان دائم الحضور في التلفزيون الرسمي الجزائري.

له أكثر من عشرة ألبومات غنائية منوعة أشهرها أغنيته المساندة لصدام حسين ضد أمريكا في 1990التي لاقت رواجا كبيرا في الجزائر.

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