بعد أكثر من سنة.. ووهان تفحص جميع سكانها بعد عودة انتشار الفيروس

قررت سلطات مدينة ووهان الصينية، الثلاثاء، إخضاع جميع سكانها لفحوص كورونا، بعد أن ظهرت بها إصابات محلية لأول مرة منذ أكثر من عام.

وقال المسؤول الكبير في ووهان، لي تاو، خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء، غداة اكتشاف سبع حالات إصابة، إنّ المدينة البالغ عدد سكّانها 11 مليون نسمة “بصدد إطلاق اختبارات الحمض النووي الشامل لجميع السكّان على نحو سريع”.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن بر الصين الرئيسي سجل 90 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، مقارنة مع 98 حالة قبلها بيوم.

وأوضحت اللجنة أن 61 من الإصابات الجديدة محلية، مقارنة مع 55 إصابة محلية قبل يوم.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات في الصين إلى 93193 حالات، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

وفرضت الصين إغلاقا طال ملايين السكان ومنعت التنقل الداخلي وأجرت فحوصا واسعة في الأيام القليلة الماضية، سعيا لوقف أكبر تفش للفيروس منذ أشهر.

وأخضعت الحكومات المحلية في كبرى المدن، بما فيها بكين، ملايين السكان حتى الآن لفحوص كورونا، فيما أغلقت مجمعات سكنية وفرضت حجرا صحيا على مخالطي المصابين.

كورونا تعاود الإنتشار في الصين وحالة استنفار قصوى لاحتواء الوضع

أعلنت الصين، السبت 31 جويلية، أنها رصدت بؤرا وبائية جديدة لفيروس كورونا في منطقتين إضافيتين، إحداهما تضم مدينة يسكنها 31 مليون نسمة، في أخطر تفشٍ للفيروس يشهده البلد منذ أشهر.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن الإصابات الجديدة بالفيروس رصدت في مقاطعة فوجيان وبلدية تشونغتشينغ، لتضاف بذلك هاتان المنطقتان إلى العاصمة بكين و4 مقاطعات أخرى سبق أن أبلغ فيها عن تسجيل إصابات بالمتحور “دلتا” من فيروس كورونا.

وبلغت حصيلة الإصابات الجديدة التي سجلت في هذه المناطق مجتمعة 55 إصابة، ليرتفع بذلك إلى أكثر من 200 عدد الإصابات المسجلة في الصين منذ 20 يوليو حين رصدت أول بؤرة وبائية في مقاطعة جيانغسو الشرقية، مع تأكد إصابة 9 موظفين في مطار نانجينغ بالفيروس.

والسبت أمرت السلطات في نانجينغ جميع المعالم السياحية والأماكن الثقافية بعدم فتح أبوابها، وذلك بسبب ارتفاع معدل العدوى على المستوى الوطني.

وفرضت السلطات حجرا صحيا على مئات آلاف السكان في مقاطعة جيانغسو وعاصمتها نانجينغ، في حين أخضعت المدينة سكانها البالغ عددهم 9.2 مليون نسمة للفحص مرتين.

وفي تشانغجياجيه، المدينة السياحية الواقعة في مقاطعة هونان وحيث تبين أن بضعة مصابين بكورونا حضروا عرضا مسرحيا، فرضت السلطات، الجمعة، حجرا صحيا على جميع سكان المدينة البالغ عددهم 1.5 ملايين نسمة، وأغلقت جميع معالمها السياحية.

وفي منطقة تشانغ بينغ الواقعة في ضاحية العاصمة، حيث اكتشفت إصابتان بكورونا، فرضت السلطات، الخميس، حجرا صحيا على 41 ألف شخص.

وهذه أول عدوى محلية تسجل منذ 6 أشهر في بكين، البالغ عدد سكانها أكثر من 20 مليون نسمة.

ورغم أن الفيروس ظهر للمرة الأولى في العالم في مدينة ووهان وسط الصين في نهاية 2019، فقد تمكنت البلاد من السيطرة على الوباء إلى حد كبير بفضل إجراءات الحجر والإغلاق التي فرضتها بصرامة على سكان المناطق الموبوءة.

وبفضل هذه التدابير الصارمة، عادت الحياة في الصين إلى وضع شبه طبيعي في ربيع 2020، ولم تسجل البلاد منذ أبريل 2020 سوى حالتي وفاة بـ”كوفيد 19″.