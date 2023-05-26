بعد “أم كلثوم”.. عبد الحليم حافظ ضحية جديدة للذكاء الاصطناعي

تسببت تقنية الذكاء الاصطناعي في أزمة فنية جديدة في مصر، بعد كوكب الشرق “أم كلثوم” جاء الدور على العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ الذي استخدم صوته في أغاني للفنان عمرو دياب.

وأثيرت الضجة بعد أن استخدم استشاري تصميم مصري يدعى محمد شكري الخولي صوت الفنان الراحل عبد الحليم حافظ في مجموعة من أغاني المطرب عمرو دياب.

وقال الخولي على صفحته الرسمية عبر فيسبوك أنه قام بتجريب التقنية على صوت عبد الحليم حافظ، موضحا أن الغرض من المشروع البحث العلمي والتطوير ومواكبة التطور العالمي، وأن استخدام صوت العندليب ليس إلا تجربة أولية مبدئية.

وأضاف أن جميع حقوق الفنانين كألحان وكلمات محفوظة لهم، مبرزا أيضا أن الصورة الخاصة بالعندليب تم صنعها بواسطة الذكاء الاصطناعي ولا وجود لها في الواقع.

وأصدر محمد شبانة، نجل شقيق العندليب بيانًا على صفحته الخاصة في فيسبوك، قال فيه: “خلال الأيام الماضية جرت محاولات البعض لاستخدام صوت عمي عبد الحليم بتقنية الذكاء الاصطناعي وتركيبه على أغنيات حديثة، وكانت تجربة فاشلة وفي غاية السوء”.

وسبق وأن أثار استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في محاكاة أصوات الفنانين جدلا كبيرا في الأيام الماضية في مصر بعد أن عمد ملحن مصري شهير إلى استخدام صوت أم كلثوم في أغنية جديدة من تلحينه عبر تقنية الذكاء الاصطناعي.