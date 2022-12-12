بعد أنباء عن اختطافها.. توقيف بلوغر مصرية شهيرة وزوجها لسبب صادم

تمكنت السلطات المصرية من توقيف بلوغر شهيرة رفقة زوجها لسبب صادم، بعدما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر اختطافها.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات وتفاصيل الواقعة، التي كانت بطلتها البلوغر هدير عاطف وأفراد من عائلتها.

وتداول نشطاء منشورات تتحدث عن اختطاف هدير، بعدما نشرت والدتها مقطع فيديو تناشد فيه بالكشف عن “مصير نجلتها”، لتكشف السلطات لاحقا عن توقيفها بتهمة النصب والاحتيال.

كما ادعى طليق البلوغر عبر حسابه على إنستغرام، أنه سيقدم على الانتحار وإنهاء حياته عقب تداول أنباء عن خطف هدير وتعرض طفلته للخطر.

وشر أدمن الصفحة الخاصة به، خبرا زعم فيه بأنه قد أنهى حياته، قائلًا: “ربنا يرحمك يا صاحبي ويغفر لك، بلال فى ذمة الله ادعوله بالرحمة والمغفرة”.

وقالت صحف مصرية إن مديرية أمن القاهرة تلقت بلاغات من 16 مواطنا يتهمون فيها البلوغر بالنصب والاحتيال عليهم، ليتم إيقافها رفقة زوجها وشقيقته وزوجها”.

وجاء في بيان للداخلية المصرية أن المتهمين تحصلوا من مواطنين على مبالغ مالية عقب إيهامهم بإمتلاكهم مجموعة شركات تعمل فى عدة مجالات، بزعم إستثمارها لهم مقابل أرباح مالية. وقامت “البلوغر” بالترويج عبر صفحتها على إنستغرام لأنشطة تلك الشركات بأوساط متابعيها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 منهم، وبمواجهتهم إعترفوا بتلقي أموال من المجني عليهم بلغت أكثر من “مليون جنيه” بما يعادل قرابة 40 ألف دولار، بحجة إستثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ.

واتخذت الجهات الأمنية المصرية “الإجراءات القانونية بشأن الواقعة وتكثف جهودها لضبط المتهم الهارب”.