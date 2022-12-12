بعد أنباء عن اختطافها.. توقيف بلوغر مصرية شهيرة وزوجها لسبب صادم
تمكنت السلطات المصرية من توقيف بلوغر شهيرة رفقة زوجها لسبب صادم، بعدما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر اختطافها.
وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات وتفاصيل الواقعة، التي كانت بطلتها البلوغر هدير عاطف وأفراد من عائلتها.
القبض على البلوجر هدير عاطف وشقيق زوجها وزوج شقيقة زوجها
التفاصيل: https://t.co/vJMmdBC2tZ pic.twitter.com/8y8GdtOLPU
— Cairo 24 – القاهرة 24 (@cairo24_) December 11, 2022
وتداول نشطاء منشورات تتحدث عن اختطاف هدير، بعدما نشرت والدتها مقطع فيديو تناشد فيه بالكشف عن “مصير نجلتها”، لتكشف السلطات لاحقا عن توقيفها بتهمة النصب والاحتيال.
كما ادعى طليق البلوغر عبر حسابه على إنستغرام، أنه سيقدم على الانتحار وإنهاء حياته عقب تداول أنباء عن خطف هدير وتعرض طفلته للخطر.
وشر أدمن الصفحة الخاصة به، خبرا زعم فيه بأنه قد أنهى حياته، قائلًا: “ربنا يرحمك يا صاحبي ويغفر لك، بلال فى ذمة الله ادعوله بالرحمة والمغفرة”.
وقالت صحف مصرية إن مديرية أمن القاهرة تلقت بلاغات من 16 مواطنا يتهمون فيها البلوغر بالنصب والاحتيال عليهم، ليتم إيقافها رفقة زوجها وشقيقته وزوجها”.
بلوجر اسمها #هدير_عاطف تم اختطافها “وسرقة بعض متعلقاتها” من منزلها -بحسب رواية والدتها- منذ صباح اليوم..
ومع اقتراب نهاية اليوم تنشر الصحف خبرا عن إلقاء القبض عليها من قبل “قوات الأمن” ؟!!#مصر_العسكرية pic.twitter.com/wAY8WNlm1W
— مسعد البربري | Albarbary (@Albarbary6) December 11, 2022
وجاء في بيان للداخلية المصرية أن المتهمين تحصلوا من مواطنين على مبالغ مالية عقب إيهامهم بإمتلاكهم مجموعة شركات تعمل فى عدة مجالات، بزعم إستثمارها لهم مقابل أرباح مالية. وقامت “البلوغر” بالترويج عبر صفحتها على إنستغرام لأنشطة تلك الشركات بأوساط متابعيها.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 منهم، وبمواجهتهم إعترفوا بتلقي أموال من المجني عليهم بلغت أكثر من “مليون جنيه” بما يعادل قرابة 40 ألف دولار، بحجة إستثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ.
#وزارة_الداخلية كشف ملابسات ما تبلغ من عدد 16مواطن بإتهام بلوجر أزياء وزوجها وشقيقته وزوجها لقيامهم بالنصب والإحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بإمتلاكهم مجموعة شركات تعمل فى عدة مجالات السيارات-العقارات-تداول الأوراق المالية بزعم إستثمارها مقابل أرباح مالية.. pic.twitter.com/2kejzWOSC9
— وزارة الداخلية (@moiegy) December 11, 2022
واتخذت الجهات الأمنية المصرية “الإجراءات القانونية بشأن الواقعة وتكثف جهودها لضبط المتهم الهارب”.