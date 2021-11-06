بعد أن حظرت فيلمها الأخير من العرض.. أنجلينا جولي تنتقد 3 دول خليجية

انتقدت الممثلة الأمريكية، أنجلينا جولي، 3 دول خليجية بعد ورود تقارير عن حظرها أحدث أفلامها السينمائية من العرض الجماهيري.

وحذفت دور العرض السينمائية في قطر والمملكة العربية السعودية والكويت فيلم “Eternals”، الذي تشارك جولي في بطولته، من مواقعها عبر شبكة الإنترنت، بعد أن رفضت شركة “ديزني” إجراء سلسلة من التعديلات التي طلبتها رقابة البلدان الثلاثة، بحسب تقرير لموقع “ذا هوليوود ريبورتر” الأمريكي، الخميس.

وذكر “ذا هوليوود ريبورتر” أنه من المرجح أن يكون سبب حظر الفيلم بعض المشاهد التي يتضمنها والمتعلقة بالمثلية الجنسية، كمشاهد لزوجين من نفس الجنس وهما يتبادلان القبلات.

وفي لقاء لها مع الصحفيين، عبرت أنجلينا جولي عن حزنها من حظر فيلمها في البلدان الخليجية الثلاثة، بينما أكدت أنها فخورة بشركة “مارفل” لرفضها حذف تلك المشاهد تلبية لمطالب أجهزة الرقابة المحلية في هذه الدول، وفقا لموقع “نيوز.كوم” الأسترالي.

وقالت جولي الحائزة على جائزة أوسكار: “ما زلت لا أفهم كيف نعيش في عالم اليوم حيث لا يزال هناك أشخاص لا يرون امتلاك عائلة “فاستوس” جمال تلك العلاقة وهذا الحب”.

وتابعت متسائلة: “كيف يمكن أن يغضب أي شخص من تلك العلاقة أو يهددها أو لا يوافق عليها أو يقدرها، هذا جهل”.

و”فاستوس” من فيلم “Eternals” هو أول بطل خارق يظهر بشكل علني كمثلي الجنس في عالم “مارفل” السينمائي، بعد أن ظلت الشخصيات المثلية جنسيا في المشاريع السابقة من إنتاج شركتي “ديزني” و”مارفل”.

وكانت مخرجة فيلم “Eternals”، كلوي تشاو، أعربت في تصريحات لموقع “إندي واير” الشهر الماضي عن أمنيتها في عدم خضوع المشاهد التي تتناول علاقة “فاستوس” لمقص الرقيب.

ويعتبر فيلم “Eternals” هو أول تجربة لأنجلينا جولي في أفلام “مارفل” للأبطال الخارقين، ويشاركها بطولة الفيلم، سلمى حايك.