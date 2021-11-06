بعد أن حظرت فيلمها الأخير من العرض.. أنجلينا جولي تنتقد 3 دول خليجية
انتقدت الممثلة الأمريكية، أنجلينا جولي، 3 دول خليجية بعد ورود تقارير عن حظرها أحدث أفلامها السينمائية من العرض الجماهيري.
وحذفت دور العرض السينمائية في قطر والمملكة العربية السعودية والكويت فيلم “Eternals”، الذي تشارك جولي في بطولته، من مواقعها عبر شبكة الإنترنت، بعد أن رفضت شركة “ديزني” إجراء سلسلة من التعديلات التي طلبتها رقابة البلدان الثلاثة، بحسب تقرير لموقع “ذا هوليوود ريبورتر” الأمريكي، الخميس.
وذكر “ذا هوليوود ريبورتر” أنه من المرجح أن يكون سبب حظر الفيلم بعض المشاهد التي يتضمنها والمتعلقة بالمثلية الجنسية، كمشاهد لزوجين من نفس الجنس وهما يتبادلان القبلات.
وفي لقاء لها مع الصحفيين، عبرت أنجلينا جولي عن حزنها من حظر فيلمها في البلدان الخليجية الثلاثة، بينما أكدت أنها فخورة بشركة “مارفل” لرفضها حذف تلك المشاهد تلبية لمطالب أجهزة الرقابة المحلية في هذه الدول، وفقا لموقع “نيوز.كوم” الأسترالي.
أنجلينا جولي تصدم الجمهور بتصريحها بعد قرار توقف فيلم #Eternals في عدد من الدول العربية: “كيف أن يكون هناك بشر لا يرون الجمال في العلاقات المثلية أنا ضد منع الفيلم في بعض الدول وأقف مع ديزني وأقدم دعمي لها” pic.twitter.com/tZQ5Z4krlf
— Al Arrab العرّاب (@AlArrabcom) November 5, 2021
وقالت جولي الحائزة على جائزة أوسكار: “ما زلت لا أفهم كيف نعيش في عالم اليوم حيث لا يزال هناك أشخاص لا يرون امتلاك عائلة “فاستوس” جمال تلك العلاقة وهذا الحب”.
وتابعت متسائلة: “كيف يمكن أن يغضب أي شخص من تلك العلاقة أو يهددها أو لا يوافق عليها أو يقدرها، هذا جهل”.
أنجلينا جولي تحدثت عن منع #Eternals في بعض الدول بسبب تواجد شخصية مثلية “أنا حزينة من أجل الجمهور، لكن فخورة بمارفل لرفضهم حذف تلك المشاهد! لا أفهم كيف نعيش في عالم يوجد فيه أشخاص لا يرون عائلة Phastos وجمال تلك العلاقة والحب! كل شخص غاضب من الموضوع ويشعر بالتهديد جاهل”
— مارفل بالعربي (@MarvelArabic) November 5, 2021
و”فاستوس” من فيلم “Eternals” هو أول بطل خارق يظهر بشكل علني كمثلي الجنس في عالم “مارفل” السينمائي، بعد أن ظلت الشخصيات المثلية جنسيا في المشاريع السابقة من إنتاج شركتي “ديزني” و”مارفل”.
وكانت مخرجة فيلم “Eternals”، كلوي تشاو، أعربت في تصريحات لموقع “إندي واير” الشهر الماضي عن أمنيتها في عدم خضوع المشاهد التي تتناول علاقة “فاستوس” لمقص الرقيب.
قالت المخرجة Chloe Zhao انها استوحت الكثير من فيلم Man of Steel للمخرج Zack Snyder لصناعة فيلمها Eternals “في ذلك الفيلم، تم استعراض شخصية Superman بشكل حقيقي وقابل للتصديق، ولكن بالطبع شخصية Ikaris مختلفة.” pic.twitter.com/1t0qMM9K75
— حسنتيكر (@HassantakeR) November 6, 2021
ويعتبر فيلم “Eternals” هو أول تجربة لأنجلينا جولي في أفلام “مارفل” للأبطال الخارقين، ويشاركها بطولة الفيلم، سلمى حايك.